NDR-Sport HSV-Handballer siegen auch beim DHfK Leipzig

Der Handball Sport Verein Hamburg hat am Montagabend in der Bundesliga einen 29:25 (15:11)-Erfolg beim SC DHfK Leipzig gefeiert. Das Team von Coach Torsten Jansen hat damit nun ein positives Punktekonto. Die TSV Hannover-Burgdorf spielt aktuell bei Meister SC Magdeburg.

Während die "Recken" bei den "Gladiators" eigentlich punkten müssen, um ihre kleine Titelchance zu wahren, konnte der HSVH in Leipzig befreit aufspielen. Für die Hanseaten geht es bereits seit Wochen nur noch um die berühmt-berüchtigte "Goldene Ananas" - und natürlich ums Prestige. Da auch Gegner Leipzig längst gerettet ist, sahen die Zuschauer in der Arena Am Sportforum ein unterhaltsames, aber nur bedingt spannendes Duell.

Jansen-Team von Beginn an in Führung

Der HSVH knüpfte dabei nahtlos an seine grandiose Vorstellung am vergangenen Donnerstag gegen den TVB Stuttgart (41:28) an. Die Gäste lagen von Beginn an in Führung und hatten sich bereits nach 19 Minuten einen beruhigenden 12:7-Vorsprung herausgeworfen. Großen Anteil daran hatte Keeper Mohamed El-Tayar. Der Ägypter hatte zu diesem Zeitpunkt eine Quote von über 40 Prozent gehaltener Würfe.

Nach dem Seitenwechsel machten es die Hausherren dem Ägypter dann aber wesentlich schwerer, Tore zu verhindern. Die Sachsen agierten nun zielstrebiger und schlossen präziser ab. Weil jedoch auch die Hamburger im Angriff weiter zuverlässig trafen, geriert der Erfolg des Jansen-Teams nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

