NDR-Sport Hansa Rostock will bei 1860 München nachlegen - NDR überträgt live

Hansa Rostock will bei 1860 München nachlegen - NDR überträgt live Stand: 30.11.2024 13:48 Uhr

Finanzielle Sorgen durch den Hauptsponsor-Rückzug und eine verschobene Aufsichtsratswahl, aber sportlich läuft es bei Fußball-Drittligist Hansa Rostock nach der Entlassung von Bernd Hollerbach wieder stabiler. Bei 1860 München soll es auch auswärts mit dem Punkten klappen.

"Sieben bis zehn Punkte" würden den neuen Hansa-Trainer Daniel Brinkmann bis Weihnachten glücklich machen: "Um sich eine gute Ausgangssituation zu verschaffen." Zwölf sind noch zu vergeben bis zum Fest, angefangen mit dem Auswärtsspiel der Rostocker bei 1860 München.

Nach dem Hollerbach-Aus Ende Oktober hat sich die Ausgangslage bei der "Kogge" allerdings schon sehr verbessert, die in der Folge drei Siege aus vier Partien holte. Gegen Essen und Osnabrück standen Interimstrainer Simon Pesch und Marcus Rabenhorst noch an der Seitenlinie. Die 0:1-Niederlage in Verl und den jüngsten Heimerfolg gegen Arminia Bielefeld hatte dann Brinkmann zu verantworten.

Als Hollerbach gehen musste, rangierten die Rostocker auf Tabellenplatz 18 und hatten zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Nun ist es Rang 13 mit drei Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone.

Bielefeld-Spiel gibt Brinkmann Zuversicht

Dass es in München mit dem zweiten Auswärtssieg der Saison klappt, dafür sieht Brinkmann das Bielefeld-Spiel als Vorlage. "Wenn wir an diese Leistung anknüpfen und ähnlich intensiv Fußball spielen, dann können wir jeden Gegner schlagen", so der Coach.

Mit Blick auf das Restprogramm bis Weihnachten wäre ein "Dreier" bei den "Löwen" ein beruhigender Anfang. Danach geht es für die Rostocker nämlich gegen die Spitzenteams Sandhausen und Cottbus, ehe noch Hannover 96 II ins Ostseestadion kommt.

