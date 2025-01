NDR-Sport Hansa Rostock leiht Mittelfeldspieler Suso aus Düsseldorf aus Stand: 19.01.2025 09:46 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat nach der schweren Verletzung von Jonas Dirkner auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die Mecklenburger am Sonntag bekanntgaben, kommt Mittelfeldspieler Klaus Sima Suso auf Leihbasis vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball beim FC Hansa, lobt Suso als "sehr spielintelligenten und athletischen Spieler, der sowohl in der Abwehr als auch auf der Doppelsechs spielen kann". Der 19-Jährige bringe "eine hohe Laufbereitschaft und Pressingintensität mit". Die Rostocker waren am Sonnabend mit einem 3:0-Auswärtssieg bei VfB Stuttgart II erfolgreich in die Rückrunde der 3. Liga gestartet. Ergebnisse und Tabelle | Wechselbörse | 19.01.2025 09:46