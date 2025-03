NDR-Sport Hansa Rostock empfängt Erzgebirge Aue und will den nächsten Heimsieg Stand: 10.03.2025 15:37 Uhr

Der FC Hansa Rostock hat am Mittwochabend Erzgebirge Aue zu Gast. Die Mecklenburger wollen mit dem dritten Heimsieg in Folge weiter die Aufstiegsränge der 3. Liga angreifen.

1:0 im Skandalspiel gegen Dynamo Dresden und 2:0 gegen den FC Ingolstadt - so lautet die jüngste Erfolgsbilanz der Norddeutschen. Sieben Zähler Rückstand hat Hansa auf die Aufstiegsränge - und möchte diesen gegen die Sachsen am Mittwoch (19 Uhr, im NDR Livecenter) verkürzen. "Es wird sich diese Woche einiges bewegen in der Liga", gab sich Hansa-Trainer Daniel Brinkmann am Montag optimistisch.

Drei Hansa-Spieler fehlen gesperrt

An das Hinspiel im Erzgebirge haben die Rostocker gute Erinnerungen: Unter dem damaligen Chef-Coach Bernd Hollerbach siegten die Gäste in der Nachspielzeit und in Überzahl dank eines Treffers von Ahmet Gürleyen mit 2:1. Eben jener wird im kommenden Kräftemessen mit den Lila-Weißen nicht mitwirken können, er kassierte gegen Ingolstadt Gelb-Rot und ist zum Zuschauen verdammt. Gleiches gilt für King Manu, der gegen die "Schanzer" auch die Ampelkarte kassierte und eine Partie aussetzen muss. Ebenfalls nicht zur Verfügung steht Hansa-Trainer Brinkmann Stürmer Sigurd Haugen, der gelbgesperrt fehlt.

"Wir haben einen breiten Kader, den werden wir auch brauchen", sagte Brinkmann ob der angespannten Personalsituation. Angesprochen auf mögliche Änderungen in der Startelf wollte sich der Hansa-Trainer aber nicht in die Karten schauen lassen: "Ich werde jetzt nicht anfangen, hier meine Aufstellung zu präsentieren", sagte der ehemalige Bundesliga-Profi mit einem leichten Grinsen.

Härtels Rückkehr ins Ostseestadion

Mit Jens Härtel an der Seitenlinie der Lila-weißen kehrt zudem ein alter Bekannter zurück ins Ostsesstadion. "Er hat den gleichen Berater wie ich", sagte Brinkmann über die Schnittmengen zu ehemaligen FCH-Coach, der die "Kogge" von 2019 bis 2022 trainierte. "Ich habe Hochachtung vor der Leistung, die er in Rostock gebracht hat. Er gehört zu den Trainern, die hier eine Ära geprägt haben", lobte Brinkmann seinen Vorgänger und stellte ihn in eine Reihe mit Hansa-Größen wie Frank Pagelsdorf.

Die Auer kommen mit drei Siegen im Rücken an die Küste - und wollen mit einem erneuten Erfolg ihre Chancen im Aufstiegsrennen wahren. "Wir treffen auf eine Mannschaft, die eine breite Brust hat", sagte Brinkmann über die Sachsen. "Ich sehe uns zu Hause schon in einer kleinen Favoritenrolle", führte der 39-Jährige hinzu. Und diese will Hansa auch nutzen - um zu den Top-teams der Liga weiter aufzuschließen.

Mögliche Aufstellungen:

FC Hansa Rostock: Uphoff - Gebuhr, Pfanne, Rossipal - Mejdr, Ruschke - Dietze, Schuster - Lebeau, Fröling - Naderi

FC Erzgebirge Aue: Männel - Fallmann, Majetschak, Vukancic, Rosenlöcher - Loune, Fabisch - Clausen, Jakob - Bär, Schmid

