3. Liga Hansa Rostock: Bernd Hollerbach wird neuer Trainer Stand: 29.05.2024 22:04 Uhr

Bernd Hollerbach wird neuer Trainer von Fußball-Drittligist Hansa Rostock. Das gaben die Mecklenburger am Mittwochabend bekannt. Der 54-Jährige war zuletzt in Belgien tätig und soll nun den Neustart in der 3. Liga mit vorantreiben.

Der Umbau beim FC Hansa nimmt weitere Formen an. Nur einem Tag nach der offiziellen Vorstellung von Amir Shapourzadeh als Direktor Profifussball hat der Club nun auch einen neuen Coach. "Wir freuen uns sehr, dass unser Wunschkandidat Bernd Hollerbach die Herausforderung eines Neustarts in der 3. Liga annimmt und Cheftrainer der Kogge wird", erklärte Shapourzadeh in einer Mitteilung des FCH.

Hollerbach folgt auf Mersad Selimbegovic, der nach dem Abstieg in die 3. Liga am Pfingstsonntag nach nur einer Halbserie im Amt freigestellt worden war.

"Jürgen Wehlend und ich haben in den Gesprächen von Beginn an die absolute Begeisterung von Bernd Hollerbach gespürt, hier tatkräftig mit anzupacken", sagte Shapourzadeh weiter. Der gebürtige Würzburger kenne die Liga und habe "die notwendige Erfahrung und kann mit seiner positiven Energie einem Kader den Spirit vermitteln, den wir hier brauchen. Er ist für uns genau der richtige Mann, zur richtigen Zeit am richtigen Ort."

"Ich freue mich darauf, eine Mannschaft zu formen."

— Haqsa-Trainer Bernd Hollerbach

Der 54-jährige Fußball-Lehrer war zuletzt in der ersten belgischen Liga tätig, wo er zwischen 2021 und 2023 die VV St. Truiden trainiert hat. Zuvor stand er für eine Spielzeit bei der Royal Excel Mouscron an der Seitenlinie und konnte den belgischen Erstligisten vor dem Abstieg bewahren. Vor seinen Stationen in Belgien war der frühere Profi von 2014 bis 2017 bei den Würzburger Kickers sowie für wenige Wochen beim Hamburger SV in der Bundesliga tätig gewesen.

Der neue Hansa-Coach sagte, er freue sich darauf, "eine Mannschaft zu formen". Der Neustart sei "natürlich eine Herausforderung, aber wenn wir alle mit anpacken und maximal zusammenhalten, können wir gemeinsam viel erreichen", sagte der einstige Linksverteidiger.

Hollerbach und Shapourzadeh müssen Kader zusammenstellen

Hollerbach wird federführend dafür verantwortlich sein, die von Shapourzadeh ausgegebenen Vorgaben umzusetzen und Ziele zu erreichen: "Wir wollen einen leidenschaftlichen, intensiven Fußball spielen", hatte der 41-Jährige am Montag bei seiner Präsentation gefordert. Gemeinsam werden die beiden jetzt den Kader für die neue Saison zusammenstellen.

Auch da hatte der neue Direktor Profifußball bereits klare Vorstellungen geäußert: "Wir brauchen wieder Jungs, die leidenschaftlich für unseren Verein brennen."

