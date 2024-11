NDR-Sport Hannover 96 vor Köln-Spiel: "Man muss auf den Tisch hauen, wenn..." Stand: 28.11.2024 15:15 Uhr

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge tritt Fußball-Zweitligist Hannover 96 am Sonnabend beim Tabellennachbarn 1. FC Köln an. Die Partie könnte für die "Roten", die weiter oben mitmischen wollen, richtungsweisend sein.

Ein Freund lauter Worte ist 96-Trainer Stefan Leitl sicher nicht. Trotz der jüngsten Rückschläge für sein Team in Elversberg und gegen Darmstadt strahlt der 47-Jährige vor dem Gastspiel in Köln (13 Uhr, im NDR Livecenter) eine demonstrative Ruhe aus: "Die Mannschaft ist nach wie vor voller Selbstvertrauen. Wir sind oben mit dabei - und dort wollen wir bleiben", sagte Leitl am Donnerstag.

Hannover will Rückschlägen trotzen

Das Team sei selbstkritisch mit den zwei Niederlagen umgegangen, sagte Leitl, der keinen Grund für Standpauken in der Kabine sah: "Man muss auf den Tisch hauen, wenn man den Eindruck hat, dass die Mannschaft nicht wollen würde. Aber diese Mannschaft will. Wir müssen nicht irgendwelchen Aktionsmus betreiben. Wir sind überzeugt von dem, was wir tun." Die Liga sei nun mal eng, was sich "Woche für Woche" zeige - und dies werde sich bis Saisonende auch nicht ändern, betonte Leitl.

Mit Köln wartet nun eine schwierige Aufgabe auf die Niedersachsen. Der Bundesliga-Absteiger hat seine jüngsten drei Ligaspiele allesamt mit 1:0 gewonnen und sich nach durchwachsenem Saisonstart im oberen Tabellendrittel stabilsiert. "Wir treffen auf eine Mannschaft, die sehr sehr stark ist", lobte Leitl die formstarken "Geißböcke". Gerade die stabile Defensive der Rheinländer sei "schwer zu bespielen", so der 96-Trainer. Daher gelte es für ihn und sein Team, die schwächelnde Offensive zu stärken.

Leitl: "Sind als Mannschaft gefordert"

Auch hier nahm der Coach seine Stürmer aus der Schusslinie und stattdessen das gesamte Team in die Verantwortung: "Wir sind als Mannschaft gefordert, unsere Stärken in der Offensive einzubringen. Unsere Stürmer haben eine gute Qualität. Wenn wir sie richtig einsetzen, werden sie auch treffen", sagte der gebürtige Münchner an. "Wir müssen Dinge besser machen, um gegen Köln zu bestehen."

Personell haben die "Roten" genügend Alternativen. Bis auf Brooklyn Ezeh, der sich im Spiel der U23 verletzte, stehen den Niedersachsen alle Spieler zur Verfügung. Knapp 5.000 Fans werden 96 zudem in die Rheinmetropole begleiten. "Es ist immer etwas Besonderes, in Köln zu spielen", freut sich Leitl auf die Begegnung und den ausverkauften Gästeblock. Gegen die lautstarken Gesänge der 96-Fans zur Unterstützung seiner Mannschaft hat er am Sonnabend bestimmt nichts einzuwenden.

Mögliche Aufstellungen:

Köln: Schwäbe - Pauli, Hübers, Heintz - Thielmann, Huseinbasic, Martel, Paqarada - Ljubicic - Lemperle, Maina

Hannover: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg, Wdowik - Christiansen, Leopold - Lee, Gindorf - Tresoldi, Ngankam

