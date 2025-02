NDR-Sport FC St. Pauli: Weg frei für Ausbau des Trainingsgeländes Stand: 14.02.2025 11:45 Uhr

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat grünes Licht für den Ausbau seines Trainingsgeländes erhalten. Der Kiezklub und der zur Finanzbehörde Hamburg gehörende Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) einigten sich auf einen entsprechenden Erbbaurechtsvertrag für das Areal an der Kollaustraße im Stadtteil Niendorf.

Das teilte der Verein am Freitag mit. Das Trainingsgelände des FC St. Pauli soll in den kommenden Jahren zu einem Nachwuchsleistungszentrum ausgebaut werden. Das Leistungszentrum der Profis und das derzeitige Nachwuchsleistungszentrum werden demnach zusammengeführt. Bislang sind die Trainingsplätze des Clubs über verschiedene Standorte in der Hansestadt verteilt. An der Kollaustraße gibt es aktuell drei Plätze.

Göttlich: Wichtiges Zukunftsprojekt und immense Aufgabe

Nach derzeitiger Planung sollen dort insgesamt sieben Trainingsplätze entstehen, dazu drei Funktionsgebäude. Durch den Ausbau werden die aktuellen Anforderungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) erfüllt.

"Der Ausbau ist für den FC St. Pauli ein wichtiges Zukunftsprojekt, aber auch eine immense Aufgabe", sagte Vereinspräsident Oke Göttlich. Sportsenator Andy Grote (SPD) sieht in dem neuen Gelände "eine Infrastruktur auf Erstliganiveau. Das ist ein großes Stück Zukunftssicherung für den FC St. Pauli".

