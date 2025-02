NDR-Sport FC St. Pauli: Urgestein der Fan-Szene stirbt in Leipzig Stand: 10.02.2025 14:46 Uhr

Der FC St. Pauli trauert um einen langjährigen Fan. Nach Informationen von "t-online.de" handelt es sich dabei um Bernd Ladiges, Gründungsmitglied des ältesten Fanclubs "Veteranen". Er sei am Sonntag kurz nach dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig (0:2) in der Nähe des Stadions zusammengebrochen und verstorben. "Wir sind schockiert und trauern mit den Angehörigen sowie allen Freund*innen und Fans", hieß es in einer Vereinsmitteilung des Clubs. In den sozialen Medien kondolierten zahlreiche Fans verschiedener Vereine. | 10.02.2025 14:43