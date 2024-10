Gegen Mainz 05 "Es geht nicht von allein" - St. Pauli will nachlegen Stand: 05.10.2024 10:26 Uhr

Nach dem Remis gegen RB Leipzig und dem Sieg beim SC Freiburg will der FC St. Pauli heute gegen den 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga die nächsten Punkte. Trainer Alexander Blessin warnte jedoch vor überzogenen Erwartungen.

Niemand solle sich besonders vom ersten Erstliga-Sieg seit 13 Jahren blenden lassen, betonte der neue Chefcoach: "Wenn man mehr oder weniger denkt, es geht jetzt von allein und es läuft jetzt von allein, dann wird dem nicht so sein", sagte Blessin auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag, er schätze seine Mannschaft aber auch nicht so ein.

Der 51-Jährige weiß, worauf es heute Abend (18.30 Uhr/im NDR Livecenter) gegen Mainz ankommt: "Wir müssen wieder ganz klar an die Grenzen gehen." Man könne nicht mit 95 Prozent in das Spiel gegen Mainz gehen, weil der Tabellen-Zwölfte möglicherweise nicht so stark sei. "Da erleiden wir dann Schiffbruch."

Gegen Leipzig Chancenwucher, in Freiburg eiskalt

Beim jüngsten Heimspiel gegen Leipzig (0:0) waren die St. Paulianer bereits dicht dran gewesen am ersten Sieg. Gegen den Champions-League-Teilnehmer fehlte Kapitän Jackson Irvine und seinen Teamkollegen allerdings noch die Konsequenz im Abschluss. Diese zeigten sie dann aber beim 3:0 im Breisgau, als sie vor dem Freiburger Tor eiskalt agierten.

Aber: Der SCF schoss zwei Tore, die erst der Videoassistent kassierte. Außerdem parierte Keeper Nikola Vasilj einen Strafstoß. Wohlgemerkt beim Stand von 1:0. Das Spiel hätte auch in die andere Richtung kippen können.

Blessin spricht von einem "schmalen Grat"

Dennoch habe sein Team jetzt eines getankt, hat Blessin erkannt: Selbstvertrauen! Und das mache vieles aus, so der Trainer: "Wenn du zwei Spiele zu null spielst, gibt dir das natürlich dieses Gefühl, dass wir schon eine gewisse Stärke im Verteidigen haben." Doch es sei "ein schmaler Grat, und ich warne einfach davor, wenn man jetzt denkt, es geht mehr oder weniger von alleine".

Mögliche Aufstellungen:

St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Metcalfe, Treu - Afolayan, Eggestein, Saad

Mainz: Zentner - Kohr, Jenz, Caci - Widmer, Sano, Amiri, Mwene - Nebel, Lee - Burkardt

