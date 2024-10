NDR-Sport Eintracht Braunschweig - Hannover 96: Zwischen Abstiegsangst und Ambitionen Stand: 02.10.2024 09:12 Uhr

Brisanz hat das Niedersachsenderby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 immer. Vor der Partie am Sonntag wird vor allem über den Teilausschluss der Gästefans und mögliche Reaktionen diskutiert. Doch auch aus sportlicher Sicht ist das Spiel ein besonderes.

Über Fußball wurde mit Blick auf das Niedersachsenderby zwischen der Eintracht aus Braunschweig und Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr/im NDR Livecenter) in den vergangenen Wochen eher selten gesprochen. Vielmehr ging es um die Frage: Dürfen Gäste-Fans ins Eintracht-Stadion? Und wenn ja: wie viele?

Innenministerin Daniela Behrens (SPD) verfügte eine Reduzierung des Kontigens um 40 Prozent, was massiven Protest beider Fanszenen hervorrief - der am Donnerstag bei Demonstrationen bekräftigt werden soll.

Hannover 96 noch ohne Auswärtssieg

Doch je näher der Anpfiff rückt, desto mehr gerät auch das Sportliche in den Blickpunkt. Und da haben sich die Wege der beiden alten Rivalen weit voneinander entfernt. Die Eintracht steckt seit Saisonbeginn im Tabellenkeller fest, derzeit steht sie auf Rang 17. Hannover hat sich hingegen in der Spitzengruppe festgesetzt und ist als Vierter bester Nordclub.

Nach dem Amtsantritt von Trainer Stefan Leitl im Sommer 2022 hatten die "Roten" einen Dreijahresplan ausgerufen, an dessen Ende 2025 die Rückkehr in die Bundesliga stehen sollte. Geht dieser Plan tatsächlich auf?

Bundesliga-Aufstieg von 96? "Wir probieren es"

"Wir probieren es dieses Jahr. Momentan sieht es ganz ordentlich aus. Es ist noch eine lange Saison und wir werden dranbleiben und versuchen, das Beste rauszuholen - und am allerbesten auf einem dieser zwei Plätze zu stehen", sagte Leitl nach dem 2:0 gegen Nürnberg.

"Wir müssen gewinnen."

— 96-Trainer Stefan Leitl vor dem Derby

Die gute Platzierung verdankt 96 allerdings bislang fast ausschließlich seiner Heimstärke. Auswärts gab es erst einen Zähler. Wann wäre aus Hannoveraner Sicht ein besserer Zeitpunkt für den ersten Auswärtssieg als am Sonntag? Trainer Leitl gab schon einmal offensiv die Richtung vor: "Wir müssen gewinnen."

Eintracht steckt im Tabellenkeller fest

Derart deutlich formulierte bisher niemand in Braunschweig die Ziele für das Derby. Gleichwohl wäre für die Eintracht ein Sieg gegen den Nachbarn nicht nur aus emotionaler Sicht sehr wertvoll. Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning hat den Auftakt in die neue Spielzeit total verpatzt und erlebte zuletzt bei der 1:3-Niederlage in Ulm einen erneuten Rückschlag.

"Ein Spiel, in dem es für die Stadt, das Umfeld und den Verein um ganz viel geht."

— Eintracht-Coach Daniel Scherning

Nach einem großen personellen Umbruch im Sommer passt bei der Eintracht vieles noch nicht zusammen, was nicht zuletzt 19 Gegentore (schlechtester Ligawert) dokumentieren. "Ich dachte, wir wären schon weiter", gab Scherning etwas konsterniert im NDR Interview zu: "Wir können weder mit der Punktausbeute noch mit der Torbilanz zufrieden sein."

Eine weitere Niederlage, ausgerechnet gegen den Rivalen aus Hannover, würde die Lage noch einmal deutlich verschlechtern. Auch Scherning weiß um die Bedeutung der Partie. "Ein Spiel, in dem es für die Stadt, das Umfeld und den Verein um ganz viel geht." Das sieht wohl jeder so in Braunschweig - und in Hannover auch.

