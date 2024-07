NDR-Sport Eintracht Braunschweig gewinnt Testspiel gegen Hansa Rostock Stand: 20.07.2024 16:38 Uhr

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat sich am Sonnabend im Testspiel gegen Drittligist FC Hansa Rostock mit 2:1 (2:1) durchgesetzt. Für die Mecklenburger war es das vorletzte Vorbereitungsspiel vor dem Ligastart am 3. August gegen den VfB Stuttgart II.

In einer Woche steht für die Mecklenburger der Höhepunkt der Saisonvorbereitung an: Dann kommt der italienische Erstligist Lazio Rom anlässlich des 70. Geburtstages des Ostseestadions an die Ostsee.

Die Niederlage gegen Eintracht Braunschweig war die zweite des FC Hansa in diesem Sommer. Die Tore der Partie im Konrad-Koch-Stadion fielen allesamt in der ersten halben Stunde. Rostocks französischer Neuzugang Adrien Lebeau egalisierte in der 28. Minute zwar die frühe Führung durch den neuen Eintracht-Verteidiger Sanoussy Ba (3.). Doch die "Löwen" gingen durch einen Treffer von Sidney Raebiger per Foulelfmeter - Marco Schuster hatte den Torschützen gefoult - umgehend wieder in Führung.

Dies reichte dann auch zum Testspielsieg. Die Niedersachsen treffen bereits am Sonntag unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf Drittliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus.

Hansa-Coach Hollerbach mit Kader-Größe nicht zufrieden

Der neue Hansa-Trainer Bernd Hollerbach hatte bereits unter der Woche den "Norddeutschen Neuesten Nachrichten" gesagt, dass er mit seinem Kader noch nicht zufrieden sei: "Die Personaldecke ist schon sehr dünn. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Spieler bekommen." Erst 22 Profis hat er zur Verfügung.

Jüngst schlossen die Mecklenburger mit zwei neuen Innenverteidigern - Dominik Lanius und Ahmet Gürleyen - zumindest die Lücken in der Abwehr. Bedarf haben die Rostocker vor allem in der Offensive. Sveinn Gudjohnsen, der nach seiner Sprunggelenksverletzung zuletzt gegen Braunschweig eingewechselt wurde, ist bislang der einzige Mittelstürmer an Bord der "Kogge". Die Suche nach weiteren Angreifern läuft.

Zwei Kreuzbandrisse in einer Eintracht- Trainingseinheit

Personelle Probleme anderer Art sind auch beim klassenhöheren Testspielgegner aufgetreten. Im Training am Mittwoch erlitten gleich zwei Profis einen Kreuzbandriss: Torwart Tino Casali und Angreifer Sidi Sané werden dem Club jeweils für mehrere Monate fehlen. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel sprach von "bitteren Nachrichten für uns und für die Spieler". Casali zog sich neben dem Teilriss des vorderen Kreuzbandes auch noch einen Riss des Außenbandes im rechten Knie zu.

Der 28 Jahre alte Österreicher wollte im Braunschweiger Tor eigentlich den zu Schalke 04 gewechselten Ron-Thorben Hoffmann ersetzen. Der 21 Jahre alte Sané ist der jüngere Bruder des deutschen Nationalspielers Leroy Sané von Bayern München. Der Offensivspieler hatte sich bereits im vergangenen Sommer kurz nach seinem Wechsel von Schalke 04 zur Eintracht am Knie verletzt.

