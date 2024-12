NDR-Sport DFL empfiehlt Trauerflor und unterstützt Schweigeminuten Stand: 21.12.2024 10:29 Uhr

Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt am Freitagabend in Magdeburg empfiehlt die Deutsche Fußball Liga (DFL) vor den weiteren Partien an diesem Wochenende in der 1. und 2. Bundesliga den Mannschaften das Tragen eines Trauerflors. Weiter unterstützt der Ligaverband Schweigeminuten vor dem Anpfiff. Dies teilte die DFL in einer knappen Stellungnahme mit. Zahlreiche Proficlubs hatten zuvor über ihre Kanäle in den Sozialen Medien ihre Bestürzung bekundet, die Spieler des 1. FC Magdeburg schwiegen nach ihrem Zweitligaspiel bei Fortuna Düsseldorf am Freitagabend, der FCM verzichtete auf seiner Homepage auf einen Bericht zum 5:2-Sieg im Rheinland und kommentierte: "Wenn Fußball zur Nebensache wird." | 20.12.2024 08:02