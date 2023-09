NDR-Sport Dänischer Tag: Wind und Maehle lassen VfL Wolfsburg jubeln Stand: 16.09.2023 17:27 Uhr

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist erfolgreich aus der Länderspielpause zurückgekehrt. Den Niedersachsen gelang am Sonnabend im Heimspiel gegen Champions-League-Teilnehmer Union Berlin ein 2:1 (2:1).

Von Christian Görtzen

Es war ein dänischer Tag in der VfL-Arena - beide Wolfsburger Treffer erzielten Spieler aus dem nördlichen Nachbarland. Wolfsburgs-Topstürmer Jonas Wind traf bereits zum fünften in dieser Saison für die "Wölfe", der im Sommer vom italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo geholte Joakim Maehle erstmals. VfL-Trainer Niko Kovac und sein Team werden mit jetzt neun Punkten als Tabellenfünfter aus dem vierten Spieltag gehen.

Wind trifft erneut für Wolfsburg

Die Niedersachsen hatten zehn Minuten benötigt, um so richtig ins Spiel zu kommen. Dann aber schlugen sie auch schon zu - durch Wind. Eingeleitet wurde die Führung des VfL in der zwölften Minute durch die gute Balleroberung von Moritz Jenz. Und dann ging es ganz fix. Wind spielte Doppelpass mit dem kroatischen Mittelfeldspieler Lovro Majer und überwand dann mit einem Flachschuss ins rechte untere Toreck seinen dänischen Landsmann Frederik Rönnow im Union-Tor.

Damit stand schon zu diesem frühen Zeitpunkt fest, dass Wind weiterhin in jedem Bundesligaspiel dieser Saison an einem Wolfsburger Treffer beteiligt sein sollte. In den Partien gegen den 1. FC Heidenheim (2:0) und beim 1. FC Köln (2:1) hatte er jeweils beide Tore erzielt, beim 1:3 bei der TSG Hoffenheim die Vorlage gegeben.

Maehle bringt "Wölfe" erneut in Führung

Wolfsburg kam zwar durch Rogerio wenig später zu einer weiteren guten Gelegenheit (17.), zog sich dann aber etwas zurück. Und dies bestraften die Köpenicker in der 28. Minute: Nationalspieler Robin Gosens sprang entschlossen in eine Flanke hinein, kam vor Maxence Lacroix zum Kopfball und ließ VfL-Keeper Koen Casteels keine Chance - 1:1 hieß es nun!

Dies aber nur einige Sekunden lang, denn Wolfsburg schlug sofort zurück. Und nun ließ der zweite Däne im VfL-Kader die Fans jubeln, nach Angreifer Wind nun Verteidiger Maehle. Der 26-Jährige zog nach einer Ecke aus 20 Metern volley ab und traf ins linke untere Eck zum 2:1 (30.). Mit dem Resultat ging es auch in die Pause.

Wolfsburgs Tiago Tomas trifft den Pfosten

Nach Wiederbeginn ereignete sich vor den Toren lange Zeit - sehr wenig. Janik Haberer hatte dann plötzlich eine gute Gelegenheit zum Ausgleich für die Gäste, vergab diese aber (71.). Die Berliner drängten in der Folgezeit weiter und kamen durch Sheraldo Becker zu einer Top-Chance: Der eingewechselte Angreifer setzte aus kurzer Distanz seinen Kopfball knapp am VfL-Tor vorbei (86.). Andererseits hätte Tiago Tomas auf der anderen Seite beinahe für die Entscheidung gesorgt, sein Schuss klatschte an den Pfosten (87.).

Sieben Minuten betrug die Nachspielzeit. Union versuchte noch einmal alles, hatte durch Kevin Behrens (90.+7) noch eine sehr gute Möglichkeit, doch am Ende jubelte Wolfsburg über die drei Punkte.

Spielstatistik VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin

4.Spieltag, 16.09.2023 15:30 Uhr

VfL Wolfsburg 2 1. FC Union Berlin 1

Tore:

1:0 Wind (12.)

Wind (12.) 1:1 Gosens (28.)

Gosens (28.) 2:1 Maehle (30.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Maehle (90. Zesiger), Lacroix (90. Bornauw), Jenz, Rogério - Svanberg, Arnold - Wimmer (72. Baku), Majer (72. Tomás), Gerhardt - Wind (80. Sarr)

1. FC Union Berlin: Rönnow - Leite, Knoche (85. M. Kaufmann), Doekhi - Trimmel (73. Juranovic), Kral, Gosens - Laidouni (61. Tousart), Haberer (73. Aaronson) - Fofana (61. S. Becker), K. Behrens

Zuschauer: 28917