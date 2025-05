NDR-Sport Rostocker Ruderer John nicht mehr im Deutschlandachter Stand: 22.05.2025 13:58 Uhr

Max John verlässt den Deutschlandachter und startet künftig im Vierer ohne Steuermann. Erstmals seit 2014 ist das Flagschiff somit ohne Ruderer aus Mecklenburg-Vorpommern besetzt.

Von Jan Didjurgeit

Der Ruderer Max John wird zum Start der neuen Saison nicht mehr im Deutschlandachter sitzen. Zuletzt war er drei Jahre in Folge Teil des Flagschiffs. Im vergangenen Jahr holte der 27-Jährige bei den Europameisterschaften die Silbermedaille und landete bei den Olympischen Spielen auf Platz 4.

Neue Saison für John im Vierer ohne Steuermann

In dieser Saison wird John nun im Vierer ohne Steuermann an den Start gehen. Damit ist erstmals seit 2014 kein Ruderer aus Mecklenburg-Vorpommern im Deutschlandachter zu finden. Vor John hatte Hannes Ocik (Schweriner Rudergesellschaft) als Schlagmann des Bootes unter anderem zweimal Olympia-Silber (2016, 2021) und dreimal WM-Gold (2017, 2018, 2019) gewonnen. Der 33-Jährige hat mittlerweile seine Karriere beendet.

Hohensee und Holtz im Männer-Doppelvierer

Zwei andere Ruderer aus Mecklenburg-Vorpommern können sich auf ihre erste internationale Saison im Seniorenbereich freuen. Ole Hohensee (Stralsunder RC) und Oliver Holtz (Rostocker RC) haben den Sprung in den neu formierten Männer-Doppelvierer geschafft. Den ersten Höhepunkt in dieser Saison gibt es in der kommenden Woche bei der Europameisterschaft in Plovdiv in Bulgarien. Das große Ziel in diesem Jahr sind die Weltmeisterschaften in Shanghai.

