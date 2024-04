Handball Champions League THW Kiel braucht gegen Montpellier "magische Nacht" Stand: 30.04.2024 14:06 Uhr

Nach der heftigen Hinspiel-Niederlage bei Montpellier HB hilft dem THW Kiel im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Donnerstag nur ein kleines Handball-Wunder, um das Final Four in Köln noch zu erreichen.

Vier Mal gewann der THW Kiel die Champions League, neun Mal stand der deutsche Rekordmeister im Final Four, das seit 2010 in Köln ausgetragen wird. Aber die zehnte Teilnahme und womöglich sogar der fünfte Titel sind ganz weit weg. Mit der 30:39-Pleite in Montpellier hat der Bundesliga-Vierte eine unerwartet hohe Hypothek aus Südfrankreich mitgenommen für das Rückspiel am Donnerstag (18.45 Uhr) in eigener Halle.

"In unserer Halle und mit unseren Fans in der weißen Wand können wir Montpellier auch mit zehn Toren Unterschied schlagen."

— THW-Profi Harald Reinkind

Montpelliers Torwart Remi hatte von einer "verrückten Nacht" gesprochen nach dem ersten Duell. Kiels Trainer Filip Jicha beschwor für das Rückspiel schon einmal eine "magische Nacht".

Nur: Wirklich spektakuläre Aufholjagden haben die "Zebras" in der europäischen Königsklasse bislang nicht aufs Parkett gezaubert. Eine ausgebügelte Vier-Tore-Niederlage gegen Szeged im Achtelfinale der Serie 2015/16 ist das extremste Ergebnis, das sich in den Annalen finden lässt.

Bei Gleichstand direkt Siebenmeterwerfen

Interessant: In der Saison 2021/22 gewann der THW gegen Montpellier HB in der Gruppenphase mit 35:26. Bei exakt diesem Resultat würde übrigens nicht die Auswärtstore-Regelung greifen, denn diese schaffte die EHF im April 2022 ab. In einem solchen Fall müsste ein Siebenmeterwerfen die Entscheidung bringen.

Um überhaupt in die Nähe einer solchen Wende zu kommen, müsste der THW einiges besser machen als im Hinspiel. Vor allem die Abwehr fand im Hinspiel überhaupt keine Stabilität. Dahinter hatten der französische Keeper Samir Bellahcene, der aus Montpellier stammt und dort das Handball-ABC erlernte, sowie sein Kollege Tomas Mrkva einen schweren Stand. Bereits nach 18 Minuten hatte sich der THW 14 Tore eingefangen, am Ende schrammte man haarscharf an der 40er-Schallmauer vorbei.

Bilyk: "Neun Tore aufholen, ist verdammt viel"

"Neun Tore aufholen, ist verdammt viel", sagte meint THW-Rückraum-Ass Nikola Bilyk. "Aber im Sport ist nichts unmöglich. Wir werden alles versuchen und wollen uns vor allem in der Defensive steigern."

Der THW hatte in der Liga zuletzt spielfrei und konnte sich komplett auf die internationale Aufgabe fokussieren. Gegner Montpellier HB, bei dem in der ersten Partie scheinbar alles funktionierte, schob am Sonnabend noch einen Spieltag in der französischen Liga ein und erfüllte gegen Cesson-Rennes mit 37:29 souverän die Pflicht.

Canayer: "Große Herausforderung in Kiel"

MHB-Trainer Patrice Canayer, der seit 1994 im Amt ist und zum Ende der Saison aufhören wird, hebt den mahnenden Zeigefinger: "Wir wissen, dass in der Champions League Wunder passieren können. Deswegen werden wir in Kiel vor einer großen Herausforderung stehen."

Personell fehlten dem THW zuletzt Linksaußen Magnus Landin (Handbruch) und Rückraumass Elias Ellefsen á Skipagötu (Knie-Beschwerden). Ob einer oder gar beide Akteure ins Team zurückkehren, sit offen. In jedem Fall bauen die Kieler auf ihr Publikum. Nach Vereinsangaben sind bislang gut 8.000 Tickets verkauft worden.

"In unserer Halle und mit unseren Fans in der weißen Wand können wir Montpellier auch mit zehn Toren Unterschied schlagen", glaubt THW-Linkshänder Harald Reinkind. Für ihn und seine Teamkollegen ist es die letzte Chance, um eine titellose Saison zu vermeiden.

