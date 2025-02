NDR-Sport BBL: Rasta Vechta schlägt Tabellenführer Bayern München Stand: 10.02.2025 13:06 Uhr

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat am Sonntag vor heimischer Kulisse Tabellenführer Bayern München mit 79:65 geschlagen. Für Rasta ist es der erste Heimsieg gegen die Bayern seit fast sechs Jahren.

Rasta bleibt damit auf dem vierten Platz in der Basketball-Bundesliga (BBL). Die Niedersachsen gingen gleich zu Spielbeginn in Führung: Nach dem ersten Viertel stand es für Rasta 18:13. Zur Halbzeit führten die Gastgeber zunächst mit 39:33, dann holten die Bayern ihren Rückstand kurzzeitig auf. Sie gingen mit einem Punkt in Führung (43:42), doch danach brach der Favorit ein. Nach dem dritten Viertel lag Rasta deutlich vorn (62:49). Seinen Erfolg ließ sich das Team um Trainer Martin Schiller im letzten Viertel nicht nehmen: Die Niedersachsen gewannen mit 14 Punkten Vorsprung vor den Gästen. Für Rasta war Jayden Gardner mit 19 Punkten der erfolgreichste Werfer des Spiels, für die Bayern war es Carsen Edwards mit 17 Punkten.

Zweiter Sieg gegen die Bayern in dieser Saison

Rasta-Trainer Schiller erkannte nach dem Spiel an, dass beim Tabellenführer zwar vier Leistungsträger gefehlt hatten. "Das nimmt aber nichts von der Leistung weg, die wir heute gebracht hatten. So eine Situation muss man erst einmal ausnutzen. Das haben wir geschafft und darauf sind wir stolz", sagte er nach dem Spiel. Das Spiel war Monate im Voraus ausverkauft - vor Ort im "Rasta Dome" waren nach Angaben des Klubs 3.140 Zuschauer. Im Dezember gab es für die Bayern ein 77:78 gegen Rasta. Im Pokal warf der Titelverteidiger die Niedersachsen mit 103:67 aus dem Wettbewerb. Am Dienstag um 18.30 Uhr spielen Rasta gegen Syntainics MBC in Weißenfels (Sachsen-Anhalt).

