Auch mit 38 "sehr gefährlich" Nagelsmann warnt vor Bosniens Routinier Edin Dzeko Stand: 11.10.2024 11:52 Uhr

Stürmer Edin Dzeko trifft heute in der Nations League mit Bosnien-Herzegowina auf die deutsche Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann warnt vor dem Ex-Wolfsburger, der auch im hohen Fußball-Alter sehr verlässlich trifft - weil er sein Spiel erfolgreich umgestellt hat.

Von Tobias Knaack

In 13 Pflichtspielen für Fenerbahce Istanbul hat Edin Dzeko in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in der türkischen Süper Lig, der Champions-League-Qualifikation und in der Europa League bereits neun Tore erzielt und zwei Vorlagen gegeben. Er war an knapp 40 Prozent aller Treffer seines Teams beteiligt. Keine schlechte Quote - ganz generell, viel mehr aber noch für einen 38-Jährigen.

Seit 2023 spielt er nach Stationen bei Manchester City, wo es ihn 2011 vom VfL Wolfsburg als damals teuerster Verkauf der Bundesliga-Geschichte hinzog, der AS Rom und Inter Mailand für Fenerbahce. In der vergangenen Spielzeit, seiner Premieren-Saison in der Türkei, erzielte Dzeko 25 Tore und kam auf zehn Vorlagen. Und das als Vollzeit-Arbeiter in insgesamt 46 Partien.

Dzeko ist Wolfsburgs Rekordtorschütze

Keine Frage, der Wolfsburger Bundesliga-Rekordtorschütze - in 142 Partien für die Niedersachsen gelangen ihm 85 Treffer und 35 Vorlagen - steht auch im fortgeschrittenen Fußball-Alter voll im Saft. Auch in dieser Saison stand er rund 80 Prozent der möglichen Minuten für Fenerbahce auf dem Feld.

Bundestrainer Nagelsmann hat seine Mannschaft vor dem Nations-League-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina noch einmal eindringlich vor dem Routinier gewarnt: "Edin hat einen großen Namen, eine große Vita und eine große Karriere hingelegt. Er ist auch mit 38 ein sehr gefährlicher Spieler", sagte der 37-Jährige über den früheren Wolfsburger.

Nagelsmann findet Dzeko "unglaublich schlau"

Dzeko sei zwar "nicht mehr der Schnellste", ergänzte Nagelsmann, "aber er ist unglaublich schlau". Und der Angreifer habe es auf "herausragende" Art geschafft, sein Spiel noch einmal umzustellen. "Er bewegt sich im Sechzehner und in Umschaltsituationen gut und ist nach wie vor ein Spieler, der für große Torgefahr sorgt", sagte der Bundestrainer voller Bewunderung.

Eine Torgefahr, mit der er die "Wölfe" 2009 gemeinsam mit seinem kongenialen Sturmpartner Grafite sowie dem ebenfalls bosnischen Spielmacher Zvejdan Mizimovic zur deutschen Meisterschaft schoss und sich selbst eine Saison später zum Torschützenönig der Bundesliga kürte.

66 Tore in 136 Länderspielen

Dzeko weiß einfach, wo das Tor steht, um im Fußballjargon zu bleiben. Das zeichnet ihn auch im Dress seiner Nationalmannschaft aus. Der Sturm-Oldie hat in 136 Länderspielen für Bosnien 66 Mal getroffen.

In der diesjährigen Nations League war er beim 2:5 seines Teams in den Niederlanden erfolgreich. Auch wenn er 38 Jahre alt ist - Nagelsmann weiß genau, warum er vor Dzeko warnt.

