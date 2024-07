NDR-Sport 3. Liga: Hansa Rostock startet gegen Stuttgart II, Osnabrück in Sandhausen Stand: 09.07.2024 13:30 Uhr

Die Zweitliga-Absteiger FC Hansa Rostock und VfL Osnabrück stehen zum Saisonbeginn der Dritten Liga Anfang August vor unangenehmen Aufgaben. Aufsteiger Hannover 96 II hat bei seinem Debüt in der neuen Spielklasse gleich eine weite Reise vor sich.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) veröffentlichte am Dienstagmittag den Spielplan für die kommende Drittliga-Serie. Hansa beginnt die "Mission Wiederaufstieg" dabei am ersten Spieltg (2. bis 4. August) mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart II. Der Talenteschuppen des Bundesligisten hatte sich in der Regionalliga-Südwest in einem Herzschlag-Finale im Fernduell gegen die Stuttgarter Kickers durchgesetzt. Auf die neu formierten Rostocker wartet ein technisch gut ausgebildeter Gegner, der zudem noch mit jeder Menge Aufstiegseuphorie an die Ostsee kommen wird.

Im Anschluss heißen die nicht minder schweren Gegner für Hansa dann SV Wehen Wiesbaden (9. bis 11. August) sowie Borussia Dortmund II (23. bis 25. August). Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage will der DFB in der kommenden Woche bekanntgeben.

Osnabrück gleich gegen zwei Ex-Zweitligisten

Nordrivale VfL Osnabrück muss zunächst auswärts beim SV Sandhausen antreten, dem Ex-Club von Trainer Uwe Koschinat. Die Kurpfälzer peilen wie die Niedersachsen die Rückkehr in das Bundesliga-Unterhaus an, in dem sie vor dem Abstieg in der vorvergangenen Serie lange Stammgast waren. Am zweiten Spieltag empfangen die "Lila-Weißen" dann im FC Erzgebirge Aue einen weiteren langjährigen Zweitligisten.

Das kleine Niedersachsen-Derby gegen die U23 von Hannover 96 steht am fünften Spieltag (13. bis 15. September) an der Bremer Brücke an, zum Nordduell mit dem FC Hansa reisen die Osnabrücker in Runde 13 (1. bis 3. November).

96-Reserve startet bei Erzgebirge Aue

Hannovers U23, die sich den Aufstieg über die Relegationsspiele gegen die Würzburger Kickers sicherte, tritt zunächst in Aue an, dann geht es für das Team von Coach Daniel Stendel gegen Rot-Weiss Essen und nach Sandhausen.

