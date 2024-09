Fußball | Regionalliga Zwei mitteldeutsche Regionalliga-Duelle live bei SPORT IM OSTEN Stand: 18.09.2024 16:17 Uhr

Der neunte Spieltag der Regionalliga Nordost startet am Freitag mit drei Duellen. SPORT IM OSTEN wird die Partien Rot-Weiß Erfurt - Chemie Leipzig am Samstag und FC Eilenburg - FC Carl Zeiss Jena am Sonntag live zeigen.

Die Regionalliga Nordost geht am kommenden Wochenende in die neunte Runde. Bereits am Freitag stehen aus mitteldeutscher Sicht drei Partien auf dem Programm. Am Samstag steht die Partie FC Rot-Weiß Erfurt gegen BSG Chemie Leipzig im Fokus. Sport im Osten zeigt das Spiel ab 16 Uhr live im TV und Stream. Am Sonntag gibt es einen Livestream von der Partie FC Eilenburg gegen FC Carl Zeiss Jena.

Freitag: Kann der HFC weiter aufholen?

Berauschend ist die Bilanz von Drittliga-Absteiger Hallescher FC bisher nicht, allerdings musste Coach Mark Zimmermann auch eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft zu einer Einheit formen. Das klappte bisher mal besser, mal schlechter. Bisher sprangen 13 Punkte heraus, Spitzenreiter Lok Leipzig hat bereits 20. Am Freitag gastiert die immer schwer einzuschätzende U23 von Hertha BSC, die diesmal gut aus den Startlöchern gekommen ist und mit 15 Zählern vor dem HFC auf dem vierten Platz rangiert. Doch neben Siegen gegen Greifswald und Altglienicke gab es die klare 0:6-Pleite gegen Lok Leipzig. Beim HFC ist man nach dem langfristigen Ausfall von Keeper Sven Müller auf der Suche nach einem Schlussmann. Zuletzt stellte sich Steven Mensah (Hamburger SV II) vor.

HFC-Trainer Mark Zimmermann mit Sportdirektor Daniel Meyer (v.l.)

Aufsteiger VFC Plauen hat mit dem BFC Dynamo ein ganz dickes Brett zu bohren. Die Berliner hinken den Ambitionen noch hinterher und sind immer noch auf der Suche nach einem Cheftrainer. Der könnte Dennis Kutrieb heißen, über dessen Abberufung bei Viktoria Berlin es mehr als nur Gerüchte gibt. Die Viktoria ihrerseits empfängt am Freitagabend den FSV Zwickau. Bei den Westsachsen gab es, ob des glücklichen 3:2-Sieges gegen den FC Eilenburg großes Aufatmen. "Bei Viktoria ist es immer ungemütlich. Dort haben wir nicht so gute Erfahrungen gesammelt. Viktoria kann viele ärgern. Da ist viel möglich", erklärte René Rüther im "Klub-TV".

Wechselt Trainer Dennis Kutrieb von Viktoria zum BFC?

Samstag: Live-Spiel Rot-Weiß Erfurt gegen Chemie Leipzig

Nach zwei Derbyniederlagen klemmt der FC Rot-Weiß Erfurt im Tabellenkeller fest, bei noch einem ausstehenden Spiel gegen den SV Babelsberg. Am Samstag gastiert die BSG Chemie Leipzig im Steigerwaldstadion. Die Leutzscher stehen bei soliden zwölf Punkten im sicheren Mittelfeld der Liga. Der Druck liegt klar bei RWE und dessen Trainer Fabian Gerber, der in der Fanszene nicht mehr unumstritten ist. Gehen musste diese Woche Pressesprecher Michael Cebula wegen "interner Umstrukturierungen". Ebenfalls am Samstag tritt der Chemnitzer FC gegen Aufsteiger Hertha Zehlendorf an. Die Himmelblauen warten seit fünf Spielen auf einen Sieg, holten aber unter dem neuen Coach Benjamin Duda zuletzt beim BFC einen Punkt.

Sonntag: Spitzenreiter Lok Leipzig gegen Babelsberg

Der Überraschungsspitzenreiter 1. FC Lok Leipzig ist als einziges Team der Liga noch ohne Niederlage und darf sich bei erwartet schönem Wetter am Sonntag auf eine sicher große Kulisse freuen. Das Team von Trainer Jochen Seitz empfängt den SV Babelsberg. Das sind immer prickelnde Duelle, beim letzten Spiel setzte sich Lok mit 1:0 durch. Der entthronte Tabellenführer FC Carl Zeiss Jena will nach zuletzt zwei Niederlagen beim FC Eilenburg zurück in die Spur, muss aber auf das Sturmduo Erik Weinhauer und Noel Richter (beide gesperrt) verzichten. Der ZFC Meuselwitz fährt nach zuletzt drei Siegen mit breiter Brust zur VSG Altglienicke.

