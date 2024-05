Fußball | 3. Liga Will, Drljaca, Herrmann und Co.: Zwölf Abgänge bei Dynamo Dresden Stand: 23.05.2024 15:08 Uhr

So sieht ein richtiger Kaderumbruch aus: Nicht weniger als ein Dutzend Spieler verlässt Dynamo Dresden. Darunter sind viele echte Leistungsträger der vergangenen Spielzeit. Drei Kicker trugen das schwarz-gelbe Trikot mindestens 100 Mal.

Nach dem verpassten Zweitliga-Aufstieg verlassen zwölf Spieler Fußball-Drittligist Dynamo Dresden. Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, werden die Spieler beim Sachsenpokal-Finale am Samstag (25. Mai 2024, Anpfiff 15.45 Uhr, im Live-Ticker und als Livestream) gegen Erzgebirge Aue verabschiedet.

Viele Leistungsträger gehen

Neben dem bereits bekannt gewordenen Abgang von Kevin Ehlers (zu Eintracht Braunschweig) werden demnach weitere Leistungsträger die Schwarz-Gelben verlassen. So spielen die beiden Torhüter Stefan Drljaca und Kevin Broll künftig nicht mehr für Dresden. Auch die Mittelfeldspieler Paul Will und Luca Herrmann, Abwehrspieler Jonathan Meier, sowie Mittelstürmer Manuel Schäffler verlassen den Klub.

Paul Will (li.) trugt bisher 128 Mal das Dynamo-Trikot.

Borkowski und Arslan nach Leipzig und Magdeburg zurück

Zudem trennt sich der Klub von Lucas Cueto, Panagiotis Vlachodimos und Kyrylo Melichenko. Die Angreifer Dennis Borkowski und Ahmet Arslan kehren nach Ende ihrer Leihen zu RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg zurück.

Drljaca nach Stuttgart, Herrmann nach Paderborn

Bei einigen Spielern steht der neue Verein auch schon fest. Keeper Drljaca erhofft sich eine Chance bei Bundesligist VfB Stuttgart. Mittelfeldspieler Herrmann, mit 40 Einsätzen einer der Dynamo-Dauerbrenner der vergangenen Saison, wechselt zu Zweitligist SC Paderborn. Bereits bekannt war der Wechsel von Ehlers zu Zweitligist Braunschweig.

Mehr als 700 Einsätze für Dresden

Alle Abgänge trugen in insgesamt mehr als 700 Partien das Dynamo-Trikot. Broll und Will mit 128 Einsätzen, Ehlers mit 100 Spielen sowie Meier (der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängerte) mit 98 Einsätzen spielten dabei bisher am häufigsten für Dresden. Bisher rund 50 Spiele bestritten Schäffler (56), Drljaca (54), Herrmann (52) und Vlachodomis (46). Für wen von dem Dutzend Spieler am Samstag noch ein weiteres Spiel dazukommt, wird sich am Samstag im Landespokalfinale entscheiden.

Dirk Hofmeister/pm