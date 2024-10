Neues vom Krügel-Platz | Folge 17 Was den FCM derzeit so stark macht Stand: 02.10.2024 15:00 Uhr

Noch immer ungeschlagen steht der 1. FC Magdeburg nach sieben Partien in der 2. Bundesliga auf dem zweiten Tabellenplatz. Warum, das analysieren die FCM-Experten Daniel George und Malte Zander im Podcast.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Mit dem Aus im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten Kickers Offenbach begann die Saison 2024/2025 für den 1. FC Magdeburg denkbar schlecht. Doch vom Frust von damals ist inzwischen nichts mehr geblieben. Euphorie macht sich stattdessen breit.

Kein Wunder, steht der FCM nach sieben Partien in der 2. Bundesliga doch noch immer ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz. Warum, das analysiert FCM-Experte Daniel George mit Journalist Malte Zander, der seit mehreren Jahren für die Deutsche Presse-Agentur und den "Kicker" über den 1. FC Magdeburg berichtet.

Folge 17 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) "Kein Zufall, dass der FCM da oben steht" – ab Minute 02:00

Zu Beginn des Podcasts lassen George und Zander die vergangenen beiden Partien des 1. FC Magdeburg noch einmal Revue passieren: Von Karlsruhe trennte sich der FCM mit 2:2. Gegen Darmstadt wurde auswärts mit 2:1 gewonnen.

Zander sagt: "Beide Spiele haben dafür gesprochen, dass es kein Zufall ist, dass der FCM da oben steht, sondern dass es wirklich auch mit der Qualität zu tun hat, die der FCM inzwischen im Kader hat." Wie sich diese Qualität äußert, besprechen die FCM-Experten im Podcast.

2.) Erfolg des FCM-Trainers: "Christian Titz hat Recht!" – ab Minute 10:20

In der vergangenen Saison wurde immer wieder Kritik an FCM-Cheftrainer Christian Titz und vor allem seinem Spielsystem laut. In dieser Saison aber zeigt sich, dass das System funktioniert. Zander sagt: "Das hat uns Christian Titz ja schon in der vergangenen Saison erzählt, dass man an das System glauben und über 90 Minuten durchziehen muss. Mittlerweile wird das auch umgesetzt. Und es zeigt sich, dass der Trainer Recht hat."

Im Podcast diskutieren die FCM-Experten über kleine Änderungen des Cheftrainers und die neue Demut im Umfeld des 1. FC Magdeburg.

3.) Was ist in dieser Saison drin für den FCM? – ab Minute 16:30

Gegen Greuther Fürth peilt der 1. FC Magdeburg am kommenden Sonntag (Beginn: 13.30 Uhr) den ersten Heimsieg der Saison an. Danach ist eine Woche spielfrei, ehe es auswärts zum Aufstiegsaspiranten Hamburger SV geht.

Zum Abschluss des Podcasts blicken Zander und George auf die kommenden Aufgaben voraus und diskutieren über die Frage: Was ist in dieser Saison noch drin für den FCM?

Hör-Empfehlung: Spezial-Folgen zum Drittliga-Aufstieg 2015 gegen die Kickers Offenbach

In Runde eins des DFB-Pokals verlor der 1. FC Magdeburg am 19. August gegen die Kickers Offenbach. Eine Paarung, die Erinnerungen weckt: Den 31. Mai 2015 werden wohl alle Anhänger des FCM nie vergessen. An diesem Tag sicherte sich der FCM mit einem Sieg im Rückspiel der Aufstiegs-Relegation gegen Offenbach den Aufstieg in die 3. Liga. Grund für MDR SACHSEN-ANHALT, um auf die historischen Duelle von damals zurückzublicken:

Hör-Empfehlung: Europapokal-Spezial zum größten FCM-Triumph der Vereinsgeschichte

Im Mai 1974 feierte der 1. FC Magdeburg den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte: den Gewinn des Europapokals der Pokalsieger. Dieser besondere Tag jährte sich in diesem Jahr zum 50. Mal. Deshalb taucht MDR SACHSEN-ANHALT im FCM-Podcast "Neues vom Krügel-Platz" noch einmal ein ins damalige Geschehen und geht auf jede Runde mit einer Spezial-Folge ein.

Alle fünf Folgen jetzt hören:

