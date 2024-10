Fußball | Bundesliga Vorm Liverpool-Hit: Abwehrtalent Lukeba sagt noch länger "Ja" zu RB Stand: 23.10.2024 12:14 Uhr

Er ist erst 21, aber schon ein abgezockter Innenverteidiger: Castello Lukeba hat sich zum Stammspieler bei RB Leipzig entwickelt und verlängerte seinen ohnehin langfristigen Vertrag jetzt einmal.

RB Leipzig hat den Vertrag mit Castello Lukeba vorzeitig um ein Jahr verlängert. Das bestätigte der Verein am Mittwoch (23. Oktober). Der neue Vertrag läuft demnach jetzt bis Sommer 2029.

Lukeba - ohne Anlaufprobleme zum Leistungsträger

Der Franzose war in der vergangenen Saison von Olympique Lyon an den Cottaweg gewechselt und hat sich in Leipzig seither zum Stammspieler entwickelt. "Der Schritt nach Leipzig war genau der richtige für meine Entwicklung. Ich habe sehr schnell Spielzeit und damit auch Verantwortung bekommen und zu jeder Zeit das Vertrauen aller im Club, unserer Fans und von meinen Teamkollegen gespürt", sagte der 21-Jährige, der sich bei RB Leipzig wohlfühlt. Der Verein sei wie eine zweite Familie, wird Lukeba in der Mitteilung zitiert. Außerdem mache das Umfeld jungen Spielern den Einstieg leicht. Man fasse Fuß und werde tagtäglich besser, so Castello.

Upamecano oder Ibrahima Konate

"Castello ist ein typischer RBL-Spieler: Jung, hungrig, entwicklungsfähig, lernwillig und mit erstklassigen Anlagen", sagte unterdessen Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. "Auch wenn er erst eine volle Saison für uns absolviert hat, ist er aus unserem Kader nicht mehr wegzudenken." Schäfer glaubt, dass Lukeba "irgendwann in die großen Fußstapfen von Dayot Upamecano oder Ibrahima Konate treten" kam. Beide sind bei RB Leipzig zu Weltklasse-Verteidigern gereift und französische Nationalspieler.

Vaclav Cerny (VfL Wolfsburg) gegen Castello Lukeba (RB Leipzig) und Torwart Peter Gulacsi (RB Leipzig)

Lukeba durfte bisher erst einmal Länderspielluft schnuppern, ist bei RB aber gesetzt. Der zweikampfstarke Abwehrspieler verteidigt zumeist gemeinsam mit Willi Orban in der Innenverteidigung und bringt es im Trikot von RB Leipzig auf 50 Einsätze in Pflichtspielen.

sst/dpa