Fußball | Regionalliga Verletzter CFC-Stürmer Bozic: "Reha schlägt ganz gut an" Stand: 15.07.2024 20:11 Uhr

Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC bangt derzeit um den Mittelstürmer Dejan Bozic. Der Deutsch-Serbe verpasst den Saisonstart gegen Halle auf jeden Fall. Beim "Media Day" sprachen wir mit Bozic und Trainer Tiffert.

In 97 Partien für den Chemnitzer FC traf Dejan Bozic 41 Mal. Kein Wunder, dass der Fußball-Regionalligist die Rückkehr des Mittelstürmers herbei sehnt. Wegen einer Schambeinentzündung muss er seit Anfang Mai aussetzen und fehlte bereits die letzten drei Begegnungen in der vergangenen Saison. Auch die ersten beiden Partien im neuen Spieljahr wird er wohl nicht zur Verfügung stehen.

Am Rande des "CFC-Media-Days" am Montag (15. Juli 2024) äußerte sich Bozic vorsichtig optimistisch: "Ich bin gerade in Reha. Die schlägt aktuell ganz gut an. Wir hoffen, dass die Fortschritte genau so weiter gehen." Einen genauen Zeitplan habe er nicht, man könne nicht genau sagen, wann er wieder da sei: "Höchstwahrscheinlich werde ich die ersten zwei Spiele schon verpassen." Auch, weil er noch einiges aufholen müsse.

"Ganz schwieriges Thema" für Tiffert

CFC-Trainer Christian Tiffert spricht im "SPORT IM OSTEN"-Interview von einem "ganz schwierigen Thema." Es habe auch schon Spieler gegeben, die mit einer Schambeinverletzung "länger als drei, vier Monate" ausgefallen seien. Bei Bozic sehe es wohl anders aus, aber man müsse "vorsichtig sein. Einiges ist auch nicht ganz glücklich gelaufen, da haben wir auch ein bisschen Zeit verschenkt." Man sei nun mit dem Team vier Wochen im Training, das habe er verpasst: "Er ist ein Spieler, der die Fitness auch braucht, und uns dann auch extrem hilft." Man wolle "nichts übers Knie brechen", aber es gebe zumindest "eine positive Tendenz", so Tiffert.

Der Chemnitzer Trainer Christian Tiffert will Bozic nicht zu früh ins kalte Wasser schmeißen.

Halle-Generalprobe am Sonnabend gegen Dynamo Dresden

Im letzten Testspiel geht es für seine Elf am Sonnabend (20. Juli 2024) im Traditionsduell gegen Drittligist Dynamo Dresden. Anstoß ist um 14:30 Uhr. Die Saison starten die Himmelblauen dann am Donnerstag, den 25. Juli, gegen Drittliga-Absteiger Hallescher FC. SPORT IM OSTEN überträgt die Partie live ab 20:20 Uhr im MDR FERNSEHEN. "Das ist ein Top-Auftaktspiel", sagt Christian Tiffert.

cke