Neues vom Krügel-Platz | Folge 25 Über den Heimfluch des FCM und das Comeback von Baris Atik Stand: 02.12.2024 12:00 Uhr

Der 1. FC Magdeburg wartet weiter auf den ersten Heimsieg seit fast zehn Monaten. Im Podcast analysieren die FCM-Experten die Gründe für die Niederlage gegen Hertha BSC und sprechen über eine Rückkehr auf den Platz, die hoffen lässt.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Der 1. FC Magdeburg kassiert trotz Führung eine 1:3-Niederlage gegen Hertha BSC und wartet weiter auf den ersten Heimsieg in der 2. Bundesliga seit Februar dieses Jahres.

Die FCM-Experten Guido Hensch und Daniel George besprechen im Podcast die aktuellen Themen rund um den Klub.

Folge 25 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) Über das "Improvisationstheater" des FCM – ab Minute 01:20

Durch einen Treffer von Mohammed El Hankouri ging Magdeburg in der 48. Spielminute in Führung. Dann aber kamen die Gäste aus der Bundeshauptstadt zurück, setzten sich am Ende souverän durch.

Im Podcast analysieren die FCM-Experten die Schlüsselszenen der Partie. Guido Hensch sagt: "In diesem Spiel hast du alles gesehen, was den Unterschied ausmacht zwischen dem FCM und einem Team, das ernsthaft oben mitspielen kann." Warum Hensch von einem Improvisationstheater spricht, erklärt der Experte in der aktuellen Folge.

2.) Der Heimfluch des FCM – ab Minute 10:10

FCM-Cheftrainer Christian Titz wollte im Anschluss der Partie gegen Hertha BSC partout nicht über den Heimfluch seines Klubs sprechen. Dabei wartet Magdeburg seit Februar dieses Jahres auf einen Pflichtspiel-Erfolg vor heimischem Publikum. Doch Titz sagte: "Ich rede nicht darüber. Von außen wird darüber gesprochen. Ich mag es nicht thematisieren."

Das übernehmen also Guido Hensch und Daniel George im Podcast für den FCM-Trainer. Außerdem ein Thema: die (nicht mehr vorhandene) Rolle des einstigen FCM-Leistungsträgers Jason Ceka.

3.) Ein Comeback, das hoffen lässt – ab Minute 15:00

Wer bei der Niederlage gegen Berlin etwas Positives suchen wollte, der fand es im Auftritt von Baris Atik. Der Fan-Liebling feierte nach vierwöchiger Verletzungspause sein Comeback, stand eine Halbzeit lang auf dem Platz. Atik brachte Energie ins Spiel und ins Stadion.

Zum Abschluss des Podcasts sprechen die FCM-Experten über das Atik-Comeback, die Rückkehr von Ex-FCM-Stürmer Luca Schuler und die kommenden Aufgaben für Magdeburg.

Hör-Empfehlung: Spezial-Folgen zum Drittliga-Aufstieg 2015 gegen die Kickers Offenbach

In Runde eins des DFB-Pokals verlor der 1. FC Magdeburg am 19. August gegen die Kickers Offenbach. Eine Paarung, die Erinnerungen weckt: Den 31. Mai 2015 werden wohl alle Anhänger des FCM nie vergessen. An diesem Tag sicherte sich der FCM mit einem Sieg im Rückspiel der Aufstiegs-Relegation gegen Offenbach den Aufstieg in die 3. Liga. Grund für MDR SACHSEN-ANHALT, um auf die historischen Duelle von damals zurückzublicken:

Hör-Empfehlung: Europapokal-Spezial zum größten FCM-Triumph der Vereinsgeschichte

Im Mai 1974 feierte der 1. FC Magdeburg den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte: den Gewinn des Europapokals der Pokalsieger. Dieser besondere Tag jährte sich in diesem Jahr zum 50. Mal. Deshalb taucht MDR SACHSEN-ANHALT im FCM-Podcast "Neues vom Krügel-Platz" noch einmal ein ins damalige Geschehen und geht auf jede Runde mit einer Spezial-Folge ein.

Alle fünf Folgen jetzt hören:

Wo der Podcast zu hören ist

Podcasts FCM und HFC

