Fußball | 3. Liga Traumstart perfekt: Erzgebirge Aue siegt auch in Osnabrück Stand: 10.08.2024 16:20 Uhr

Der FC Erzgebirge Aue hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Nach dem Auftaktsieg gegen Hannover II feierte das Team von Trainer Pavel Dotchev auch beim VfL Osnabrück einen Dreier. Durch den erneuten Erfolg stehen die "Veilchen" als Tabellenzweiter punktgleich hinter Spitzenreiter Dynamo Dresden, gegen den der FCE in zwei Wochen antreten muss.

Aue beginnt stark - Bär trifft Alu

Aue, das im Vergleich zum 2:1-Auftaktsieg gegen Hannover II mit derselben Startelf begann, war sofort hellwach und versteckte sich nicht. In der 8. Minute gab es fast die Führung für die Gäste, nachdem Marcel Bär die Kugel nach einer Ecke direkt an die Latte setzte. Auch danach blieben die Sachsen am Drücker, während Osnabrück kaum aus der eigenen Hälfte kam. Nach einer Viertelstunde stabilisierte sich der VfL in der Abwehr und suchte nun häufiger den Weg nach vorn. In der 19. Minute musste FCE-Schlussmann Martin Männel erstmals seine ganze Klasse aufbieten, als Joel Zwarts nach einer Drehung aus acht Metern abzog. In der inzwischen ausgeglichenen Partie stand Männel in der 34. Minute erneut im Blickpunkt. Diesmal lenkte der Keeper einen gefährlichen Kopfball von Erik Engelhardt zur Ecke. Für Aue reichte es noch in der Nachspielzeit für eine gute Aktion durch Boris Tashchy, der mit einem Aufsetzer an Keeper David Richter scheiterte.

Aues Mirnes Pepic (li.) im Zweikampf mit Bastien Conus

Clausen und Tashchy lassen Aue jubeln

Nach dem Wechsel gehörten die Anfangsminuten erneut dem FCE, der weiter mutig aufspielte. Die Bemühungen wurden schließlich in der 57. Minute belohnt, als Neuzugang Mika Clausen die Kugel per Bogenlampe ins lange Eck zur hochverdienten Führung köpfte. Osnabrück reagierte und wechselte mehrfach, doch Aue blieb cool und ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Mit vereinten Kräften wurde den limitierten Offensivbemühungen der Gastgeber Paroli geboten. Doch die Sachsen bleiben in der Folge auch im Angriff weiter aktiv. In der 69. Minute hatte Torschütze Clausen Pech, als er mit einem Schuss aus 19 Metern nur den linken Pfosten traf. Wenige Minuten vor dem regulären Ende hatte Aue mehr Erfolg, denn Boris Tashchy versenkte in der 87. Minute die Kugel zum entscheidenden 2:0 ins kurze Eck.