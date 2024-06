Fußball | 3. Liga Thomas Brendel: Ambitioniert und mit Streuselkuchen ins Abenteuer Dynamo Dresden Stand: 04.06.2024 17:46 Uhr

Die Saison 2023/24 war eine große Enttäuschung für die SG Dynamo Dresden. Die Folge: Sowohl im Kader als auch darüber hinaus gab es große Veränderungen. Mit dem neuen Sportgeschäftsführer Thomas Brendel soll es nun wieder ruhigere und vor allem erfolgreichere Zeiten geben.

Seit dem 1. Juni ist Thomas Brendel neuer Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden. Am Dienstag (4. Juni 2024) wurde der neue starke Mann im sportlichen Bereich offiziell vorgestellt.

Brendel freut sich auf Traditionsverein

Brendel nutzte seine Vorstellungs-Pressekonferenz zunächst, um sich für das Vertrauen der Verantwortlichen zu bedanken, machte aber direkt klar, dass ihm bewusst ist, welche große Aufgabe in Dresden auf ihn wartet. "Ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht, bei so einem tollen Traditionsverein, wie es Dynamo ist", so Brendel. Auf die Frage, wie er als Sportgeschäftsführer bei Dynamo gelandet ist, sagte Brendel, dass er sich "ziemlich spät beworben" hat. Aufsichtsratsmitglied Michael Ziegenbalg erläuterte das Prozedere noch etwas genauer:

So kam Dynamo auf Brendel

Die Trennung von Brendels Vorgänger Ralf Becker sei keine spontane Entscheidung im März gewesen, sondern eine längerfristige. Bereits Anfang des Jahres wurde bei einer Klausurtagung der Posten des Geschäftsführers Sport besprochen, so Ziegenbalg. Man habe sich aber die Zeit nehmen wollen, einen Nachfolger zu finden. "Wir hatten keine Not sofort zu agieren, wir als Aufsichtsrat konnten uns die Zeit nehmen, uns Gedanken zu machen, wie wir mit dieser Position weitermachen", so Ziegenbalg weiter zur Vorgehensweise. Interimsweise hatten dann zunächst die beiden Kaufmännischen Geschäftsführer David Fischer und Stephan Zimmermann den sportlichen Bereich mit übernommen.

135 Bewerbungen auf den Posten

Als die Entscheidung für eine Neubesetzung des Postens als Geschäftsführer Sport gefallen war, wurden erste Gespräche mit Kandidaten geführt und die Ausschreibung vorbereitet. Insgesamt 135 Bewerbungen gingen in der anderthalbwöchigen Bewerbungszeit ein. Brendel setzte sich dabei einstimmig durch. Er habe laut Ziegenbalg einen erfrischenden Eindruck in den Gesprächen vermittelt und konnte durch seine Erfahrung in verschiedenen Funktionen auf und neben dem Platz überzeugen: "Er hat alle Positionen bekleidet, die im Sport entscheidend sind. Und er hat das Feuer vermittelt, für unseren Verein tätig zu sein."

Wichtige für Brendel: Ziele und Kommunikation

Die Mitarbeiter und Spieler der SGD können sich auf einen Sportgeschäftsführer einstellen, dem offene Kommunikation wichtig ist. Das machte Brendel zu seinem Arbeitsstil klar. Wichtig sei es ihm zudem, in seiner Position Ziele zu formulieren und kontinuierlich daran zu arbeiten, diese zu erreichen. Um jetzt schon konkrete Ziele auszugeben, sei es aus Sicht von Brendel aber noch zu früh. Dafür habe es zu viele Veränderungen gegeben, was Mannschaft und Trainerteam betreffe. Klar stellte er dennoch für die neue Saison: "Ich glaube, dass wir ambitioniert sein müssen."

Achse im Kader als wichtiges Puzzle-Stück

Was das konkret für den Kader bedeutet, ließ Brendel am Dienstag noch offen. Er legte sich aber fest, dass es perspektivisch wichtig sei, eine Achse in die Mannschaft zu bekommen - "vom Torwart bis zur Nummer neun". Dass Brendel bei allen Gedanken an die Mannschaft nicht die Mitarbeiter vergisst, stellte er auf der Pressekonferenz klar. Als Antritts-Geschenk habe er nämlich für alle Streuselkuchen mitgebracht. Auch das macht deutlich: Die Stimmung scheint bei der SGD nach der enttäuschenden Saison 2023/24 wieder besser zu sein. Jetzt fehlen nur noch die sportlichen Erfolge.

ten/rac