Fußball | Bundesliga Testspiel von RB Leipzig gegen Rot-Weiß Erfurt nach Fan-Protesten abgesagt Stand: 27.06.2024 11:28 Uhr

RB Leipzig bleibt ein heikles Thema. So hat der Bundesligist vorgebeugt und ein geplantes Testspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt sicherheitshalber abgesagt. Ausschlaggebend waren Proteste aus der RWE-Fanszene.

Das Thema RB Leipzig polarisiert weiter und sorgt für erhitzte Gemüter bei der Gegnerschaft. Wie die Leipziger Volkszeitung (LVZ) am Mittwoch (26. Juni 2024) berichtete, hat sich der Bundesligist entschieden, das für den 19. Juli geplante Testspiel gegen Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt abzusagen.

Der Vergleich sollte auf dem Trainingsgelände am Leipziger Cottaweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gehen. Laut LVZ habe sich RBL "aus Gründen der Planungssicherheit für diesen Schritt entschieden".

Proteste wegen "Werteverrat"

Hintergrund sind Proteste der Erfurter Fans, die sich vehement gegen eine Austragung des Tests aussprachen. So hatten laut LVZ die "Erfordia Ultras" damit gedroht, ihre Unterstützung für den Club abzubrechen, sollte das Spiel ausgetragen werden. Ihr Vorwurf lautete "Werteverrat".

Rot-Weiß Erfurts Trainer Fabian Gerber muss auf den geplanten Test gegen RB Leipzig verzichten.

Schon lange um ein Testspiel bemüht

Die Erfurter Verantwortlichen sollen sich seit zwei Jahren um ein "Freundschaftsspiel" gegen RB Leipzig bemüht haben. Und das trotz zu erwartender Proteste aus der eigenen Fan-Szene. Nunmehr ist die brisante Partie gestrichen, RWE kündigte Gespräche mit der Anhängerschaft an.

RB steigt am 4. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison ein. Zwischen dem 28. Juli und dem 4. August ist das Team von Trainer Marco Rose auf USA-Tour und bestreitet dort Testspiele gegen die englischen Premier-League-Klubs Aston Villa und Wolverhampton Wanderers. Rot-Weiß Erfurt beginnt bereits am 1. Juli mit dem Training und hat mit dem Testspiel am 6. Juli gegen Zweitligist Hertha BSC ein Highlight vor der Brust.

SpiO