Sportpolitik "TeamSportSachsen" veröffentlicht Forderungskatalog vor Sportgipfel Stand: 14.06.2024 16:37 Uhr

Die Initiative "TeamSportSachsen" und der Landessportbund Sachsen haben sich vor dem anstehenden Sportgipfeltreffen in Dresden mit einem Appell an die Politik gewandt. Konkret werden sechs Forderungen zur Stärkung des Vereinssports gestellt.

"Sport bewegt. Sport verbindet. Sport zeigt Haltung. Sport leistet einen wichtigen gesellschaftlichen Mehrwert" - mit diesen Worten haben sich die Initiative "TeamSportSachsen" und der Landessportbund (LSB) Sachsen am Freitag (14. Juni 2024) in einer Pressemitteilung an die sächsische Landespolitik gewandt, um ihrer Forderung nach einer stärkeren Förderung des Vereinssports Nachdruck zu verleihen.

Sächsischer Sportgipfel steht vor der Tür

Im Kern geht es um "eine intensivere Würdigung sowie stärkere gesellschaftspolitische Verankerung des organisierten Sports und der Vereine". Hintergrund ist der anstehende Sächsische Sportgipfel am Montag (17. Juni) in der Ballsportarena Dresden, bei dem die Rolle des Vereinssports für den gesellschaftlichen Zusammenhalt thematisiert werden soll.

Karsten Günther, Vorstandsvorsitzender "TeamSportSachsen" und Manager des Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig, erklärte: "Unser Ziel ist es, gerade auch in Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen im September 2024 in einen noch gezielteren Austausch mit Vertretern aus Politik und in der Folge natürlich auch der Verwaltung zu gehen, um die Kraft des Sports in und für den Freistaat voll zur Entfaltung zu bringen."

Karsten Günther ist neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer beim SC DHfK Leipzig auch Vorstandsvorsitzender von "TeamSportSachsen".

"TeamSportSachsen" stellt sechs Forderungen

Dafür wurden sechs konkrete Forderungen formuliert, die im Rahmen des Sportgipfels an die Politik herangetragen werden sollen:

Neben der Anerkennung des Sports als Pflichtaufgabe und dem Ausbau von Infrastrukturen wird eine stärkere finanzielle Unterstützung von Sportförderern und Sponsoren gefordert. Zudem soll die Wertschätzung und Förderung des Ehrenamtes gesteigert, das aktive Sporttreiben im Kindes- und Jugendalter vorangebracht und eine Bündelung der Interessen des Sports in einer zentralen Organisationseinheit erreicht werden.

Vereinssport als wichtiger Anker für sozialen Zusammenhalt

Insbesondere mit Blick auf den "sozialen Zusammenhalt, die innere Sicherheit, das Gesundheits- und Sozialsystem und die Wirtschaft" nehme der Vereinssport in Sachsen eine gewichtige Rolle ein, appelliert die im Zuge der Corona-Pandemie 2020 gegründete Initiative, die die Interessen von insgesamt 25 Profisportvereinen in Sachsen vertritt.

25 Profisportvereine in Sachsen firmieren unter "TeamSportSachsen" - darunter Vereine wie die Niners Chemnitz oder der Chemnitzer FC.

Zum Sportgipfeltreffen in Dresden werden neben Vertretern aus der Politik um Ministerpräsident Michael Kretschmer und Sportminister Armin Schuster rund 50 Vertreterinnen und Vertreter der sächsischen Stadt- und Kreissportbünde und der Sportverbände erwartet.

