Basketball | DBBL Syntainics MBC verliert Kampf um Jessie Edwards

Der Syntainics MBC verliert nach zwei Monaten seine Centerin. Die Australierin Jessie Edwards folgt dem Ruf des Geldes und unterschrieb bei einem spanischen Club. Eine andere Centerspielerin kehrt auf die Platte zurück.

Die australische Centerspielerin Jessie Edwards verlässt nach zwei Monaten den Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC. Die 28-Jährige lehnte ein verbessertes Angebot zur Verlängerung ihres am Dienstag (3. Dezember) auslaufenden Vertrages ab und schließt sich einem Club in Spanien an. In den acht Spielen verbuchte sie 13,9 Punkte und 8,6 Rebounds.

"Wir sind froh, dass wir mit Jessie so kurzfristig eine tolle Spielerin verpflichten konnten, die uns in einer schwierigen Situation über die Erwartungen hinaus geholfen hat. Mit ihrer herausragenden Performance hat sie natürlich das Interesse anderer europäischer Clubs geweckt", erklärte der Sportdirektor des Frauen-Teams, Mario Zurkowski.

River Baldwin kehrt wieder zurück

Dafür können die Lions wieder auf River Baldwin bauen. Nach ihrer Gehirnerschütterung zu Beginn der Saison kehrte die Centerin wieder zurück. Zurkowski freute sich: "Wir sind massiv froh, dass River endlich auch aktiv in die neue Saison eingestiegen ist und sich beim nächsten Heimspiel gegen Osnabrück auch unseren Fans vorstellen kann." Doch bevor es zum Duell am kommenden Sonntag (8. Dezember) gegen die GiroLive-Panthers kommt, gastieren die Lions am kommenden Mittwoch (4. Dezember) im Achtelfinale des DBBL-Pokals bei Zweitligist BBC Osnabrück.

River Baldwin (re.) steht dem MBC wieder zur Verfügung.

