Basketball | BBL Syntainics MBC im Höhenflug - "Manche haben sich die Tabelle ausgedruckt" Stand: 19.11.2024 07:51 Uhr

Die Korbjäger des Syntainics MBC schwimmen auf einer Welle des Erfolgs. Sechs Siege in Serie gelangen den Weißenfelsern in ihrer Vereinshistorie noch nie. Doch die Saisonziele werden vorerst nicht angepasst.

15 Jahre ist es her, dass der Mitteldeutsche Basketball Club vor heimischem Publikum einen Sieg gegen die Bamberg Baskets feiern konnte. Mit dem 99:94 (54:39)-Erfolg am vergangenen Sonntag (17. November) endete nicht nur diese unrühmliche Serie, sondern es wurde zugleich ein neuer Vereinsrekord in der 19-jährigen Bundesligageschichte aufgestellt. Wettbewerbsübergreifend sind die Basketballer aus Weißenfels nun seit sechs Spielen unbesiegt und stehen auf einem Playoff-Platz - und das, obwohl die Saison mit drei Niederlagen in Folge begann.

Vieles neu in Weißenfels

Für MBC-Geschäftsführer Martin Geissler kein Grund, sich über den Höhenflug erstaunt zu zeigen. "Wir haben einen neuen Coach, viele neue Spieler. Das muss auch erst einmal zusammenfinden, das war uns klar", sagte der 40-Jährige im Interview mit SPORT IM OSTEN. Verrückt machen lässt sich der Verantwortliche schon aus Erfahrung nicht. "Letztes Jahr sind wir mit fünf Niederlagen gestartet und haben am Saisonende die beste Platzierung der letzten zehn Jahre erreicht. Wir sind es gewöhnt, dass es dauert."

Sind die Playoffs möglich?

Die Euphorie strahlt nach den vergangenen Wochen aktuell vom Parkett bis ins Büro. "Manche Kollegen haben sich die Tabelle ausgedruckt", gab Geissler stolz zu. "Nach einem Viertel der Saison auf dem fünften Tabellenplatz zu stehen, ist schon ein Ausrufezeichen. Aber das klare Ziel ist es, zehn Siege einzufahren. Danach können wir darüber sprechen, uns höhere Ziele als den Klassenerhalt zu setzen."

Die aktuelle Leistung konservieren

Angesichts des aktuellen Laufs könnte man annehmen, dass die anstehende Länderspielpause den Wölfen ungelegen kommt. Doch Geissler sieht darin auch einen Vorteil: Es könne durchaus erfolgsfördernd sein, "dass man dem Körper eine kleine Pause gibt", bevor in 14 Tagen das nächste Pflichtspiel in Braunschweig ansteht. Dort strebt der MBC "ganz klar den siebten Sieg" an, um den Schwung mit ins Pokal-Viertelfinale zu nehmen. Mit einem Sieg gegen Heidelberg möchte der MBC seinem Traum von der erstmaligen Teilnahme am Final Four ein Stück näher kommen.

sbo/spio