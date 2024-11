Basketball | BBL Syntainics MBC fegt auch Oldenburg vom Parkett Stand: 03.11.2024 18:35 Uhr

Der Syntainics MBC ist in der BBL aktuell nicht zu stoppen. Auch gegen die Baskets Oldenburg zeigten die Weißenfelser eine über weite Strecken beeindruckende Leistung. Der Lohn war der vierte Sieg in Folge.

Der Syntainics MBC reitet weiter auf der Euphoriewelle. Das Team von Headcoch Janis Gailitis setzte sich am Sonntag (03.11.2024) gegen die Baskets Oldenburg mit 92:77 (45:34) durch.

Weißenfelser punkten vor allem unter dem Korb

Der Syntainics MBC ging mit zuletzt drei Siegen in Folge in die Partie und startete gegen die Baskets aus Oldenburg gleich mit einem Dreier vor Tyren Johnson. Was in den ersten beiden Vierteln auffällig war: Der MBC holte sich mehr Rebounds und viele Punkte unter dem Korb. Nach zwei Läufen von 6:0 und 7:0 stand es schnell 19:10. Und auch im zweiten Viertel ließen die Gastgeber die Oldenburger, zuletzt auch mit zwei Siegen, nicht näher heran. Zur Pause stand es 45:34, Headcoach Janis Gailitis lobte und warnte bei "Dyn"zur Pause: "Ich bin mit der Einstellung sehr zufrieden, aber Oldenburg kann hier noch jederzeit heißlaufen."

Ty Brewer unter dem Korb mit John Bryant

Oldenburg bringt MBC nur kurz ins Wanken

Und genau das passierte zunächst im dritten Viertel, Oldenburg plötzlich mit einer anderen Körpersprache, mit erfolgreichen Dreiern und nach 25 Minuten auch mit dem 52:54. "Wir sind gerade zu langsam, sie fegen über uns weg wie ein Hurrikan", wurde Gailitis laut. Das zeigte Wirkung, der MBC war wieder da, nutzte auch die Fehler der Gäste jetzt eiskalt und zog auf 72:59 am Ende des Viertels davon. Und jetzt ließen die Gastgeber nicht mehr locker. Während Oldenburg vor allem bei den Dreiern überhaupt nicht mehr trafen, zeigte der MBC Klasse-Basketball und ließ die Fans in Ekstase geraten. 80:61 nach 33 Minuten für die Weißenfelser, unglaublich. Der Rest war dann nur noch Schaulaufen.

rei