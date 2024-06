Basketball | BBL Syntainics MBC: Distanzschütze Reaves kommt – Septett um Topscorer Stove geht Stand: 09.06.2024 10:29 Uhr

Ein klangvoller Name streift sich in der neuen Saison das Trikot des Syntainics MBC über: Distanzspezialist Spencer Reaves, Bruder von NBA-Star Austin Reaves, kommt nach Weißenfels. Dagegen verabschiedet sich Topscorer Johnathan Stove.

Nach dem ukrainischen Nationalspieler Ivan Tkachenko sowie Rückkehrer Aleksa Kovacevic hat der Syntainics MBC den dritten Neuzugang für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Wie die Weißenfelser am Sonntag (9. Juni) bekanntgaben, wechselt Spencer Reaves von Ligakonkurrent Rasta Vechta in den Wolfsbau.

Augen auf – Lakers-Profi Austin Reaves, Bruder von MBC-Neuzugang Spencer Reaves, erwartet den Pass von Lebron James.

Bruder von NBA-Star Austin Reaves

Der 1,91 Meter große Deutsch-Amerikaner erhält beim MBC zunächst einen Einjahresvertrag. Linkshänder-Shootingguard Reaves, dessen Bruder Austin Reaves in der NBA ein Leistungsträger der Los Angeles Lakers an der Seite von Superstar Lebron James ist, hat sich in seinen mittlerweile drei Jahren in Deutschland für Leverkusen, Bamberg und Vechta einen Namen als treffsicherer Distanzschütze gemacht. Das untermauerte der 28-Jährige erst jüngst gegen die Niners Chemnitz in der Playoff-Viertelfinalserie, als er phänomenale 60 Prozent seiner Dreierwürfe versenkte. Vor allem bei Rastas 76:84-Niederlage in Spiel drei glänzte Reaves mit 21 Punkten.

"Schon seit seiner Saison in Leverkusen verfolge ich die Entwicklung von Spencer, er war seitdem immer ein Thema für uns", ließ MBC-Geschäftsführer Martin Geissler wissen und ergänzte: "Ich bin froh, dass die Verpflichtung jetzt funktioniert hat. Für unsere Teambalance ist es wichtig, dass wir von Beginn an einen brandgefährlichen Shooter haben, das hat uns Spencer in den letzten Jahren immer wieder spüren lassen."

Topscorer Johnathan Stove verlässt den Syntainics MBC nach einer erfolgreichen Saison 2023/24.

Stove-Abgang schmerzt

Im Zuge des Reaves-Transfers informierte der MBC gleichsam über die Abgänge von gleich sieben Akteuren aus dem bisherigen Kader: Neben Jhonathan Dunn, Chris-Ebou Ndow, Ralph Hounnou, Hendrik Warner, Tim Martinez und Nico Wenzl wird auch der vorherige Topscorer Johnathan Stove Weißenfels den Rücken kehren. Der 28-jährige Guard, dessen 41 Punkte im letzten Derby gegen Chemnitz in Erinnerung bleiben, hatte in 34 BBL-Partien der Saison 2023/24 im Schnitt 16,4 Punkte (48,8% Trefferquote) aufgelegt und hinterlässt eine entsprechend große Lücke bei den Wölfen.

