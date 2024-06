Handball | Bundesliga SCM-Trainer Bennet Wiegert auf "Sports Walk of Fame" geehrt Stand: 19.06.2024 13:56 Uhr

Seine Erfolge sprechen für sich: Bennet Wiegert hat als Spieler und Trainer mit dem SC Magdeburg Herausragendes geleistet. Nun wurde sein Name auf dem Magdeburger "Sports Walk of Fame" verewigt.

Große Ehre für Bennet Wiegert. Für den Trainer des SC Magdeburg wurde am Mittwoch (19. Juni 2024) in der Magdeburger Innenstadt eine neue Bodenplatte auf dem "Sports Walk of Fame" enthüllt. Der 42-Jährige wird damit für seine Erfolge als ehemaliger Handballprofi und jetziger Coach des SCM geehrt.

Auch auf der Ehrenmedaille für herausragende Sportlerinnen und Sportler aus Magdeburg ist sein Name nun verewigt. "Es macht mich stolz, dass ich in meiner Heimatstadt so gewürdigt werde und hier neben all den großartigen Namen des Sports vertreten bin", sagte Wiegert.

Neun Titel für Magdeburg unter Wiegert

Magdeburgs Trainer, der bereits Mitglied der "Hall of Fame" des SCM ist, kann auf eine fantastische Saison zurückblicken. Neben der Klub-WM und dem DHB-Pokal gewann der SCM unter ihm die dritte gesamtdeutsche Meisterschaft. Schon vor zwei Jahren hatte er den Klub zum Titel geführt.

Im vergangenen Jahr hatte Wiegert mit seinem Team zudem zum zweiten Mal die Champions League gewonnen. Insgesamt holte er als Trainer mit Magdeburg neun Titel. Von der Handball-Bundesliga (HBL) wurde er Anfang Juni zum zweiten Mal nach 2022 zum Trainer der Saison gekürt.

Auch als aktiver Profi feierte der Sohn von Vereinslegende Ingolf Wiegert zahlreiche Erfolge und gewann neben dem Deutschen Meistertitel (2001) die Champions League (2002).

Borris lobt Wiegerts Bedeutung für Magdeburg

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris unterstrich: "Bennet Wiegert gehört als Sportler zur Extraklasse und schafft es als Trainer immer wieder, seine Mannschaft in höchster Qualität aufspielen zu lassen. Das trägt maßgeblich dazu bei, dass Magdeburg zur Liga der Sportstädte mit internationalem Ruf gehört."

Bennet Wiegert und der SC Magdeburg - eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht.

Die Stadt Magdeburg ehrt seit 2007 bedeutende Sportlerinnen und Sportler auf dem "Sports Walk of Fame" an der Straße Breiter Weg in der Altstadt. Neben Wiegert sind dort auch Persönlichkeiten wie Radsportlegende Täve Schur, Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock, DDR-Fußballer Jürgen Sparwasser oder Vater Ingolf Wiegert verewigt. Auch das Team des SC Magdeburg besitzt eine Granit-Bronze-Platte.

SpiO/pm