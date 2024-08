Handball | Sachsencup SC DHfK Leipzig überrollt den EHV Aue Stand: 07.08.2024 23:17 Uhr

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben beim Auftaktspiel des SachsenCup in Plauen ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Cheftrainer Runar Sigtryggsson besiegte den EHV Aue deutlich. Das nächste Duell gegen den HC Elbflorenz steht kurz bevor.

Die drei größten Handballvereine in Sachsen, SC DHfK Leipzig, HC Elbflorenz Dresden und EHV Aue, tragen auch in diesem Jahr im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung den SachsenCup aus. Im ersten von drei Spielen gewann der Bundesligist aus Leipzig 44:29 (22:10) gegen die zwei Klassen tiefer spielenden Auer.

Ohne Witzke und Saeveras, dafür mit Semper

Schauplatz für das erste Spiel des Turniers war die Einheit-Arena in Plauen. Die Zuschauer sahen einen beschwingt aufspielenden SC DHfK, bei dem Lucas Krzikalla, Staffan Peter, Franz Semper und Luka Rogan mit jeweils sechs Treffern am erfolgreichsten waren. Durch den Sieg macht der Bundesligist einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung.

Nicht mit dabei war Luca Witzke, der Stunden zuvor bei den Olympischen Spielen in Paris mit der Nationalmannschaft spektakulär Gastgeber Frankreich geschlagen und damit ins Halbfinale des Turniers eingezogen war. Leipzigs Keeper Kristian Saeveras verlor dagegen mit Norwegen 28:33 gegen Slowenien und ist damit ausgeschieden.

Weitere Spiele in Waldheim und Coswig

Schon am Freitag (9. August 2024) geht der Sachsencup weiter. In der Werner Melzer Sporthalle Waldheim treffen um 19 Uhr der SC DHfK und der HC Elbflorenz aufeinander. Die Karten für das Spiel sind bereits seit Dienstag ausverkauft. Das dritte und letzte Duell des Turniers bestreiten am Samstag (10. August 2024) um 15.30 Uhr Dresden und Aue. Spielort ist die Sporthalle Gymnasium Coswig.

SpiO