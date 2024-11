Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig beendet Niederlagenserie Stand: 17.11.2024 18:40 Uhr

Sowohl in der Liga als auch im Pokal gab es für den SC DHfK Leipzig zuletzt nichts zu holen. Doch jetzt ist Aufatmen angesagt. Nach dem Spiel gegen Göppingen ist klar: Die Sigtrygssonn-Truppe kann doch noch gewinnen.

Der SC DHfK Leipzig ist nach vier Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson besiegte am Sonntag (17. November 2024) Frisch Auf Göppingen mit 27:25 (15:14).

Der Sieg vor 4.519 Zuschauern in der Arena Leipzig war verdient. Leipzig gab über 60 Minuten den Ton an und ließ Göppingen nur durch eigene Unkonzentriertheiten immer wieder herankommen. Überragender Akteur beim SC DHfK war Luka Witzke, der vor allem in der Schlussphase entscheidende Tore erzielte. Auch Lukas Binder war gut drauf. In seinem 300. Bundesliga-Spiel gelangen dem SC-DHfK-Kapitän fünf Tore.

William Bogojevic absolviert am Sonntag seine ersten Bundesliga-Minuten.

William Bogojevic, erst wenige Stunden vor Spielbeginn als Neuzugang vorgestellt, blieb bei seinem Debüt im Leipziger Trikot noch ohne Tor. Der 27-jährige Schwede, der zuletzt für den ungarischen Champions-League-Teilnehmer Pick Szeged auflief und in Leipzig einen Vertrag bis 2026 unterschrieb, soll im linken Rückraum Matej Klima ersetzen, der aufgrund einer schweren Knieverletzung bis Saisonende ausfällt.

