Fußball | Bundesliga RB Leipzigs Willi Orban - gelassen in die neue Saison Stand: 24.07.2024 17:56 Uhr

Anders als in der Vorsaison könnte RB Leipzig den Kader zur neuen Spielzeit größtenteils beisammenhalten. Entsprechend entspannt wirkt Kapitän Willi Orban im Training am Mittwoch (24. Juli), als er über seine neuen, alten und möglicherweise doch zurückkehrenden Kollegen spricht.

Die Sommervorbereitung ist in der Regel nicht besonders beliebt bei Fußballprofis. "Du machst viel Grundlagenarbeit. Am Ende ist es part of the job", meint RB Leipzigs Kapitän Willi Orban beim Training am Mittwoch (24. Juli). Begeisterung klingt anders.

Orbans "tolle Eindrücke" bei EM trotz Gruppenaus

Die zeigt sich aber, wenn er auf die zurückliegenden Wochen schaut: Für die ungarische Nationalmannschaft spielte Orban die Europameisterschaft. Dabei blieb es zwar bei den drei Gruppenspielen – für Ungarn reichte es als Gruppendritter hinter Deutschland und der Schweiz nicht zum Weiterkommen in die K.o.-Runde – und auch ein Heimspiel in Leipzig blieb dem 31-Jährigen verwehrt. Trotzdem spricht er von einer schönen Erfahrung: "Es waren tolle Eindrücke, so eine EM zu spielen. Das nehme ich mit in die neue Saison."

Willi Orban stand bei der EM dreimal für Ungarn auf dem Platz.

In der können die Leipziger den Kader der vergangenen Saison wohl größtenteils beisammen halten. Im Gegensatz zum letzten Jahr, als mit Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku und Emil Forsberg nicht nur fähige Spieler, sondern auch Identifikationsfiguren den Verein verließen. "Ich bin weitaus gelassener als letzten Sommer, als die News kamen, der geht und der geht“, vergleicht Orban die vergangene Sommerpause mit der diesjährigen.

Bleibt Xavi?

Und auch auf den Namen Xavi Simons blickt der Leipziger Kapitän entspannt. Die Tür für eine weitere Saison des von Paris St. Germain ausgeliehenen Offensivmannes bei RB ist noch nicht ganz zu. Wenn man Orbans Worten glauben mag, dann ist sie sogar sehr weit offen: "Ich bin optimistisch, dass er in unser Trainingszentrum zurückkommt."

Zur US-Tour wird es der Niederländer aber definitiv nicht mehr schaffen. Schon am Sonntag (28. Juli) macht sich ein 18-köpfiges Aufgebot der Leipziger auf den Weg, zunächst nach Whippany (New Jersey), anschließend nach Miami (Florida). In die neue Bundesliga-Saison startet RB Leipzig Ende August gegen den VfL Bochum (Samstag, 24. August, 15:30 Uhr).

SpiO/npo