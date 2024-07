Fußball | Bundesliga RB Leipzig startet Samstagnachmittag – FCM zum Samstag-Topspiel nach Köln Stand: 18.07.2024 15:35 Uhr

Die zeitgenauen Bundesliga-Ansetzungen für die Spieltage 1 bis 5 sind da. RB Leipzig startet Samstag und hat am 2. Spieltag gleich ein Abend-Topspiel. Für die 2. Liga wurden die Spieltage 3 bis 7 zeitgenau angesetzt. Der FCM hat ein Abend-Topspiel in Köln.

Für RB Leipzig beginnt die neue Bundesliga-Saison an einem Samstagnachmittag. Am 1. Spieltag muss das Team von RBL-Trainer Marco Rose am Samstag, 24. August, ab 15.30 Uhr, gegen den VfL Bochum ran.

RB Leipzig am 31. August zu Meister Leverkusen

Aus den von der Deutschen Fußball-Liga am Donnerstag (18.07.2024) festgelegten zeitgenauen Ansetzungen der ersten fünf Spieltage für die 1. Bundesliga geht zudem hervor, dass die Leipziger am 2. Spieltag das Samstagabend-Topspiel bestreiten: Das Duell bei Double-Sieger Bayer Leverkusen findet am 31. August, 18.30 Uhr, statt. Die Heimspiele gegen Union Berlin (14. September) und den FC Augsburg (28. September) finden Samstagnachmittag statt.

1. FC Magdeburg am 14. September zum 1. FC Köln

Ein Samstagabend-Topspiel bestreitet auch der 1. FC Magdeburg – allerdings in der 2. Liga und erst am 5. Spieltag im September. Der FCM spielt am 14. September ab 20.30 Uhr beim 1. FC Köln. Das geht aus den ebenfalls am Donnerstag von der DFL veröffentlichten zeitgenauen Zweitliga-Ansetzungen der Spieltage drei bis sieben hervor. Die Heimspiele gegen Schalke (25. August) und Karlsruhe (22. September) finden jeweils Sonntagmittag statt.

