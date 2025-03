Fußball | Bundesliga RB Leipzig muss erneut wochenlang auf Schlager verzichten Stand: 27.03.2025 09:12 Uhr

Er ist der Pechvogel der Saison bei RB Leipzig: MIttelfeldmotor Xaver Schlager kehrte verletzt von der Nationalmannschaft zurück und fällt erneut lange aus.

Xaver Schlager bleibt das Verletzungspech in dieser Saison treu.

Xaver Schlager bleibt das Verletzungspech treu. Der Mittelfeldspieler vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat sich im Einsatz für die österreichische Nationalmannschaft eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Das gab sein Verein am Donnerstag (27. März) bekannt.

Verletzungs-Odyssee für Schlager

Laut RB wird Schlager "erneut einige Wochen fehlen". Damit setzt sich die Verletzungs-Odyssee des 27-Jährigen fort. Nach einem Kreuzbandriss und Knieproblemen im selben Bein ist es bereits der dritte lange Ausfall des Mentalitätsspielers in dieser Saison.

"Die erneute Verletzung trifft uns sehr hart, vor allem Xaver selbst. Er hat extrem intensiv für sein Comeback gearbeitet und alles gegeben, um uns im Saisonendspurt mit seinen Qualitäten helfen zu können", sagte Sportchef Marcel Schäfer. Die einzig gute Meldung: Die Verletzung soll dem Vernehmen nach noch kein Saison-Aus für Schlager bedeuten. Damit kann der "Wadenbeißer" möglicherweise im Kampf um die Qualifikation zur Champions League doch noch eingreifen. Leipzig liegt als Fünfter derzeit einen Platz hinter den begehrten Königsklasse-Plätzen.

Die erneute Verletzung trifft uns sehr hart, vor allem Xaver selbst. Sportchef Marcel Schäfer |

Reise zur Nationalelf - Für 13 Minuten Einsatzzeit

Schäfer erklärte auch, warum Schlager zur Nationalelf reiste, obwohl er davor wochenlang nicht gespielt hatte. "Bei der Nationalmannschaft sollte er sich die letzte Matchfitness holen", sagte der 40-Jährige. "Ärgerlich ist natürlich, dass wir erneut eine Verletzung nach einer Länderspielpause zu vermelden haben." Vor einer Woche kam Schlager gegen Serbien zu einem 13-minütigen Einsatz. Im Rückspiel der Playoffs in der Nations League kam er schon gar nicht mehr zum Einsatz.

Schlager mitten in Vertragsverhandlungen

Aktuell verhandelt Schlager mit Leipzig um eine Vertragsverlängerung. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2026 aus, eine Ausweitung soll nach Clubwunsch in diesem Sommer erfolgen. Denn ein gesunder Schlager ist für das Spiel von RB immens wichtig.

Doch in dieser Saison wird der Österreicher permanent ausgebremst. Mit einem Kreuzbandriss war der Antreiber bis Mitte November ausgefallen. Nach vier Bundesliga-Einsätzen ereilte Schlager in der Vorbereitung auf die Rückrunde der nächste Rückschlag. Im Testspiel gegen den tschechischen Drittligisten Most bekam er nach einem Schlag aufs Knie erneute Probleme am Gelenk und nun bremst ihn eine Muskelverletzung. Zur Unzeit für RB Leipzig.

SpiO/sid/dpa