Besondere Partie für Rose RB Leipzig jagt in Mainz den Nagelsmann-Rekord

Für RB Leipzig geht es am Samstag (15.30 Uhr im Ticker & Audiostream) gegen den FSV Mainz 05. Ein schnödes Bundesligaspiel ist das nicht. Zumindest nicht für die Leipziger-Macher Marco Rose und Rouven Schröder. Neben der Reise in die Vergangenheit geht es auch auf Rekordjagd.

Trainer halten wenig vom Zahlenwerk der Vergangenheit, leben lieber im Hier und Jetzt. Und so stört sich auch RB-Trainer Marco Rose wenig daran, dass Leipzig in den letzten Jahren oft an Mainz verzweifelt ist. Von den vergangenen sieben Bundesliga-Duellen gewannen die Rheinhessen vier und verloren nur eines.

RB schaffte es zudem in den letzten drei Duellen nicht, ein Tor gegen das Mainzer Bollwerk zu schießen. Angstgegner? Womöglich. Für Rose auf jeden Fall ein "Lieblings-Angstgegner, weil ich es denen gönne." Und weiter: "Der FSV Mainz hat uns in den letzten Jahren immer wieder Probleme bereitet, aber wir fahren morgen dorthin, um das Spiel für uns zu entscheiden."

Rose wird das Bilanz-Thema im Vorfeld des 7. Spieltages nicht größer aufpauschen. Wenn RB am Samstag in Mainz aufdribbelt, spielt die Geschichte keine Rolle. Rekorde aber schon. Zumindest für die Bücher. Auswärts sind die Sachsen saisonübergreifend seit neun Bundesliga-Spielen ungeschlagen (6 Siege, 3 Remis). Hält die Serie in Mainz, wäre der Rekord aus dem Jahr 2020 (unter Julian Nagelsmann) übertroffen.

RB: Zwei Gegentore in sechs Spielen

Und das scheint nach den bisherigen Darbietungen des Tabellenzweiten (punktgleich mit den ebenfalls ungeschlagenen Bayern) gar nicht so abwegig, denn die Abwehr ist bisher das Filetstück der Leipziger. Egal, wer in der Viererkette verteidigt, Fehler sind selten und werden spätestens von Torwart-Routinier Peter Gulacsi ausgebügelt. Der Ungar verzichtete zuletzt sogar auf Einsätze in der Nationalmannschaft, tankte zu Hause Kraft und will auch nach der Länderspielpause auf Weltklasse-Niveau performen.

Starker Rückhalt auch in dieser Saison: RB-Keeper Peter Gulacsi.

In Mainz droht - Achtung, nur auf der Papierform - ein ruhiger Arbeitstag. Die Gastgeber verloren ihre letzten beiden Heimspiele gegen Bremen (1:2) und Heidenheim (0:2) und warten sehnsüchtig auf den ersten Heimsieg.

RB Leipzig - die "Macher" waren vorher in Mainz

Ob der ausgerechnet gegen die Leipziger Macher mit Mainzer Vergangenheit glückt, scheint fraglich. RB-Coach Marco Rose war zehn Jahre beim FSV, erst als Spieler (65 Bundesliga-, 85 Zweitliga-Einsätze, Aufstieg 2004 und 2009), dann als Co-Trainer der 2. Mannschaft (und kurzzeitig bei der ersten Mannschaft). Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder arbeitet von 2016 bis Ende 2020 für Mainz 05.

Rose telefoniert kurz mit Klopp

Der jüngste prominente Neuzugang bei Red Bull, Jürgen Klopp, hat ebenfalls Mainzer Stallgeruch, führte Mainz als Trainer u.a. von Rose in die Bundesliga. Er tritt sein Amt bei RB am 1. Januar 2025 an - zur Freude von Rose. "Ich freu mich auf seine Erfahrungen, seine Expertise, seine Ausstrahlung, sein Netzwerk. Es ist für alle eine gute Geschichte." Rose wolle die Erfahrungswerte mitnehmen, er habe jetzt Jemanden als Gesprächspartner, der alles erlebt hat und noch dazu "ein guter Typ" ist.

Kennen, schätzen und mögen sich: Jürgen Klopp und Marco Rose in gemeinsamen Zeiten in Mainz.

Nachdem Oliver Mintzlaff Rose über den Transfercoup informierte, habe Rose kurz mit "Kloppo telefoniert". "Aber wirklich nur kurz. Er braucht noch ein bisschen Urlaub und in diesen hat er sich verabschiedet", berichtet Rose, der auch in der Vergangenheit einen guten Draht zu seinem Ex-Trainer hatte.

Sechser gegen Sechser: Kevin Kampl kehrt zurück, Nicolas Seiwald muss aufgrund muskulärer Probleme pausieren. Außerdem nicht dabei - die Langzeitverletzten David Raum zund Xaver Schlager.

