Fußball | Bundesliga RB Leipzig holt Abwehrspieler Baku aus Wolfsburg Stand: 10.01.2025 15:19 Uhr

RB Leipzig hat den ersten Winterneuzugang perfekt gemacht. Ridle Baku kommt vom VfL Wolfsburg und soll den Ausfall von Benjamin Henrichs kompensieren.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Abwehrspieler Ridle Baku von Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg verpflichtet. Die Sachsen reagierten damit auf die Verletzung von Benjamin Henrichs, der sich kurz vor der Winterpause beim Gastspiel bei Bayern München (1:5) einen Achillessehnenriss zugezogen hatte und lange fehlen wird. Rechtsverteidiger Baku erhält einen Vertrag bis 2027.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Transfer umsetzen konnten, denn Ridle gibt uns zukünftig mehr Möglichkeiten", wird Leipzigs Sportgeschäftsführer in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Er ist auf der rechten Seite flexibel einsetzbar, hat einen ausgeprägten Offensivdrang, ist abschluss- sowie zweikampfstark und gut am Ball. Dazu steht Ridle einfach für Geschwindigkeit und ist in der Bundesliga aktuell der Spieler mit den meisten Sprints."

Baku: In Mainz ausgebildet, in Wolfsburg zum Nationalspieler

Der 26-jährige Baku war beim FSV Mainz ausgebildet worden, hatte zuletzt aber mehr als vier Jahre beim VfL Wolfsburg gespielt. Der frühere Nationalspieler (vier Einsätze) war Stammspieler im Team von VfL-Coach Ralph Hasenhüttl, auch beim 5:1-Sieg der Niedersachsen Ende November bei RB Leipzig stand der 166-fache Bundesliga-Spieler auf dem Platz. Der Vertrag des gebürtigen Mainzers wäre aber im Sommer ausgelaufen. Zuletzt war über eine Ablösesumme von rund 7 Millionen Euro spekuliert worden. Diese Summe war von RB Leipzig aber als zu hoch abgelehnt worden.

Baku (li.) am Ball im November in Leipzig. Zu sehen auch Leipzigs Benjamin Sesko (re.).

Reagiert RB noch auf linker Abwehrseite?

Ob RB Leipzig auch noch auf der Position des Linksverteidigers an einer Verpflichtung arbeitet, ist aktuell nicht bekannt. In der Hinrunde hatte RB auf der linken Abwehrseite lange auf den verletzten David Raum verzichten müssen. Wegen einer Sprunggelenksverletzung fehlte der 26-Jährige den Leipzigern aber 13 Spiele, kam erst bei Bayern München zu einem achtminütigen Comeback.

Kommt auch Okafor?

Parallel arbeitet RB wohl auch an der Verpflichtung von Noah Okafor von der AC Mailand. Der Schweizer Stürmer, der erst im Sommer 2023 vom FC Red Bull Salzburg zu Milan gewechselt war, wäre eine Alternative im RB-Angriff, da André Silva den Club verlassen soll. Zudem soll er die Konkurrenzsituation im Sturm verbessern, wo die gesetzten Benjamin Sesko und Loïs Openda gerade im vergangenen November große Leistungsschwankungen hatten.

Bereits am Donnerstag (9. Januar) hatte RB die Leihe von Talent Yannick Eduardo geändert. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer, der in Leipzig bis 30. Juni 2027 Vertrag hat, wird ab sofort an den niederländischen Zweitligisten FC Emmen verliehen. Damit endet zugleich die Leihe an den niederländischen Zweitligisten De Graafschap Doetinchem, für den der ehemalige U19-Spieler seit dem vergangenen Sommer spielte.

Dirk Hofmeister