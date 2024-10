Fußball | DFB-Pokal RB Leipzig gibt vor Pokalspiel gegen St. Pauli Entwarnung bei Gulacsi Stand: 28.10.2024 12:27 Uhr

Rotieren will RB Leipzigs Coach beim Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli. Einige Spieler seien am Limit, die Bank dafür auch gut besetzt. Weniger schlimm als befürchtet ist die Verletzung des Keepers.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose wird im DFB-Pokal gegen Ligakonkurrent FC St. Pauli kräftig rotieren. "Wir haben tatsächlich ein paar Jungs, die am Limit sind", sagte Rose vor dem Heimspiel in der 2. Runde am Dienstag (18.00 Uhr im Audiostream und Ticker). Inmitten der vielen englischen Wochen werde deshalb reagiert.

Keine Bänderverletzung bei Peter Gulacsi

"Wir haben eine gute Bank und die brauchen wir jetzt." So sei Torjäger Lois Openda "fraglich". Entwarnung gab Rose bei Torwart Peter Gulacsi, der beim 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg zur Halbzeit verletzt ausgewechselt wurde. "Halb so wild. Er hat tatsächlich einen dicken Knöchel, aber keine Bänderverletzung", sagte Rose. Bis zum Liga-Gipfel bei Borussia Dortmund am Samstag "sollten wir das im Griff haben." Gegen St. Pauli war "aber auch so geplant", dass Ersatzkeeper Maarten Vandevoordt den Vorzug bekommt.

Simons und Raum noch dieses Jahr zurück auf dem Platz?

Hoffnung machte Rose zudem auf eine Rückkehr der operierten Xavi Simons und David Raum noch in diesem Kalenderjahr. "Wir sind ja der FC Syndesmose mittlerweile. Sechs Verletzungen in den letzten zwei oder drei Jahren, wir können schon abschätzen, wie lange es dauert. Tatsächlich glauben wir, dass wir beide noch auf den Trainingsplatz bringen können", sagte Rose. Während bei Xavi ein Pflichtspieleinsatz in 2024 jedoch "ein heroisches Ziel" sei, habe Rose bei Raum "schon Hoffnung, dass da noch was gehen kann."

Schwaches Punktspiel in Hamburg

Unterschätzen werden die Leipziger den Pokalgegner auf keinen Fall. Im Punktspiel in Hamburg hatten die Leipziger beim 0:0 einen höchst glücklichen Punkt geholt. Damals schon war das Hauptproblem des FC St. Pauli die schlechte Chancenverwertung. Das wiederholte sich für den Aufsteiger auch am vergangenen Wochenende, als es trotz bester Möglichkeiten gegen den VfL Wolfsburg nur ein 0:0 gab. Nach acht Punktspielen stehen fünf Tore aus der Habenseite. In der Winterpause soll es auf der Stürmerposition Verstärkung geben. Im Gespräch ist u.a. Leonardo Rocha, der aktuell beim polnischen Erstligisten Radom spielt.

Leipzigs Yussuf Poulsen gegen Paulis Carlo Boukhalfa und Elias Saad beim Punktspiel in Hamburg.

sid/SpiO