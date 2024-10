Fußball | Bundesliga Openda schießt RB Leipzig zum Sieg in Heidenheim Stand: 06.10.2024 17:50 Uhr

In der Champions League klemmt's, in der Bundesliga läuft's: RB Leipzig hat sich beim starken 1. FC Heidenheim mit 1:0 (0:0) durchgesetzt und bleibt in der Bundesliga ungeschlagen. Es musste allerdings gezittert werden.

Tor für Leipzig zu 0:1. Im Bild: Torschütze Lois Openda 11, RB Leipzig, Torjubel.

RB Leipzig bleibt in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison ungeschlagen. Das Team von Trainer Marco Rose gewann beim 1. FC Heidenheim mit 1:0 (0:0) und festigte dadurch seinen Platz in der Spitzengruppe. Matchwinner war der belgische Nationalstürmer Lois Openda mit seinem Tor in der 59. Minute.

Ein Kopfballtor von Sesko galt nur ein paar Sekunden

Verhaltener Beginn

Die erste Halbzeit war geprägt von vielen engen Zweikämpfen, entsprechend vielen Fouls und Freistößen. Beide Teams setzten vor allem auf eine stabile Defensive und begrenztes Risiko, zündeten nur selten den Turbo. Um eine Floskel zu vermeiden: Man neutralisierte sich weitgehend. Chancen waren jedenfalls Mangelware. Die beste der Gastgeber hatte Mainka nach gerade mal 53 Sekunden und einem Eckball, doch sein Kopfball ging drüber. Nennenswerte Chancen auf Leipziger hatten allenfalls Openda, der an einen Sesko-Heber am 5-m-Raum nicht herankam (4.), und Xavi, der an Keeper Müller scheiterte (42.).

Viele Zweikämpfe in der ersten Halbzeit.

Sesko-Treffer aberkannt - Openda macht's besser

Nach der Pause nahm die Partie dann langsam Fahrt auf. Mit Vorteil erst mal für RB: Einen endlich mal gefährlich getretenen Leipziger Freistoß durch Raum veredelte Sesko per Kopf zum 1:0, das aber nur kurz Bestand hatte: Im Videostudium erkannte der Schiri ein Foul und nahm den Treffer zurück (53.). Sieben Minuten später traf dann Openda nach sehenswertem Nusa-Steckpass und aus spitzem Winkel regelgerecht. Das Tor befeuerte vor allem die Gastgeber, die aber nur die Latte trafen (Schöppner/68.) oder an RB-Keeper Gulcsi scheiterten (Pieringer, Beck/73.). Der Druck aufs Leipziger Tor war zeitweise immens, RB zitterte bis in die Nachspielzeit um den Sieg. Nicht zuletzt weil Konter ohne Abschluss oder nur mit einem Pfostentreffer (Openda/88.) endeten.

Openda ist mal wieder Matchwinner

Das sagten die Trainer

Marco Rose (Leipzig): Stimme folgt

Frank Schmidt (Heidenheim): Stimme folgt