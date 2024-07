Fußball | 1. Bundesliga Nur elf Wochen nach Kreuzbandriss: RB Leipzigs Schlager trainiert wieder Stand: 17.07.2024 15:11 Uhr

Österreichs Nationalspieler Xaver Schlager scheint besonders gutes Heilfleisch zu haben. Nur 74 Tage nach seinem Kreuzbandriss trainiert der Mittelfeldspieler von RB Leipzig schon wieder.

RB Leipzigs Mittelfeldabräumer Xaver Schlager steht schon wieder auf dem Trainingsplatz. Mit individuellen Einheiten nahm der 26-Jährige am Mittwoch (17.07.2024) am Training des Bundesliga-Vierten der Vorsaison teil. Schlager wirkte dabei aber körperlich in einem sehr guten Zustand.

Der Mittelfeldspieler hatte sich am 3. Mai beim Leipziger 1:1 bei der TSG Hoffenheim einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wurde kurz darauf in Innsbruck operiert. Durch die Verletzung verpasste er die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland - er war im Team von Österreich-Nationaltrainer Ralf Rangnick als Stammspieler gesetzt. Die Verletzung war Schlagers zweiter Kreuzbandriss, nachdem er sich 2021 im rechten Knie verletzte. Als damaliger Spieler des VfL Wolfsburg erholte er sich ebenfalls schnell. Nach nur fünfeinhalb Monaten oder 154 Tagen kam er wieder zum Einsatz.

Silva, Novoa, Klostermann trainieren individuell

Beim für die Medien öffentlichen RBL-Training von Mittwoch trainierten auch die leicht angeschlagenen André Silva, Hugo Novoa und Lukas Klostermann nur individuell. Kevin Kampl fehlte wegen eines Infekts.

Rose über Keeper Vandevoort: "Richtig gut"

Einen starken Eindruck macht der belgische Neuzugang Maarten Vandevoordt. Der im Sommer vom KRC Genk gewechselte Torhüter will vor allem von Stammkeeper Peter Gulacsi lernen. "Er ist ein großartiger Torhüter. Er hat eine Menge Erfahrung. Ich kann viel lernen von ihm", sagte der 22-Jährige. Cheftrainer Marco Rose zeigte sich zuletzt schon begeistert: "Ein guter Typ und ein richtig guter Torhüter, das sieht man schon in den ersten Einheiten."

EM-Spieler kommen nach und nach dazu

Am kommenden Montag werden die ungarischen Nationalspieler Gulacsi und Kapitän Willi Orban zum Training erwartet. Dann folgen kurz vor dem Abflug ins US-Trainingslager (28. Juli bis 4. August) Lois Openda, Benjamin Sesko, Yussuf Poulsen sowie Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald. Die deutschen Nationalspieler Benjamin Henrichs und David Raum beginnen am 1. August die Vorbereitung in Leipzig - beide werden in New York fehlen. Offen hingegen ist die Rückkehr der heiß umworbenen Dani Olmo und Xavi Simons an den Leipziger Cottaweg.

