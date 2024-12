Basketball | Champions League NINERS Chemnitz vor Entscheidungsspiel bei Benfica Lissabon Stand: 16.12.2024 16:23 Uhr

Die NINERS Chemnitz kämpfen am Dienstag ums Überwintern in der Champions League. Bei Benfica Lissabon scheint der Einzug in die Zwischenrunde trotz der jüngsten Niederlagen zum Greifen nahe.

Für die Basketballer der NINERS Chemnitz geht es am Dienstag auf ihre längste Auswärtsreise der bisherigen Europapokal-Saison. Rund 2.000 Kilometer Luftlinie sind es bis Lissabon, wo die Sachsen bei Benfica (20:30 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) ums Überwintern in der Champions League kämpfen.

Trotz der jüngsten Niederlagen in der Gruppe G gegen die mittlerweile enteilten Klubs Derthona Basket aus Norditalien (61:77) und Bàsquet Manresa aus Katalonien (78:89) scheint der Einzug des Tabellendritten in die Zwischenrunde zum Greifen nahe: Lissabon hat bisher alle Spiele verloren, das Hinspiel im Oktober in Chemnitz (103:75) war eine glasklare Angelegenheit.

Deutliche Niederlage gegen Derthona Basket

Bereits in der vergangenen Woche hätten die Niners den entscheidenden Schritt machen können - aber Derthona Basket war dann doch eine Nummer zu groß. Das fehleranfällige Team von Cheftrainer Rodrigo Pastore war mit den italienischen Gästen über weite Strecken der Partie nicht auf Augenhöhe. Niners-Kapitän Jonas Richter resümierte: "Das Rebound-Duell haben wir sehr hoch verloren. 61 Punkte sind zu wenig, um gegen den Tabellenführer in der Champions League zu gewinnen." Zudem monierte er die "offenen Dreier", die man zugelassen habe.

Es ist also ziemlich deutlich geworden, an welchen Stellschrauben die Chemnitzer drehen müssen. "In der Defence besser rotieren und offensiv den Ball mehr laufen lassen", mahnte Richter nach dem verlorenen Duell mit den Italienern an.

Zwischenrunde im Januar im "Best-of-Three"-Modus

Sollten die Niners Benfica hinter sich lassen, würde es dann im Januar weitergehen: Dann findet die Zwischenrunde statt, die im "Best-of-Three"-Modus gespielt wird. Als Dritter der Gruppe G würden die Niners auf den Zweiten der Gruppe H treffen. Dort geht es enger zur Sache als in Gruppe G, auf dem dritten Platz liegt derzeit der Klub Peristeri aus Griechenland. Die Sieger der Zwischenrunde qualifizieren sich für das Achtelfinale, das als eine weitere Gruppenphase ausgetragen wird.

