Fußball | Regionalliga Neuansetzungen für mitteldeutsches Sextett Stand: 26.02.2025 13:06 Uhr

In der Regionalliga Nordost sind 15 von 23 abgesagten Spielen neu angesetzt worden. Neue Termine gibt es für das mitteldeutsche Sextett Chemnitz, Meuselwitz, Eilenburg, Erfurt, Plauen und Zwickau.

Wie der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Mittwoch (26. Februar 2025) bekannt gab, sollen die vom 22. und 23. Spieltag abgesagten Partien im Zeitraum 11. März bis 9. April nachgeholt werden. Fast alle Nachholpartien sollen als englische Woche an einem Dienstag oder Mittwoch nachgeholt werden. Nur Erfurt mit einem Heimspiel am Freitag, 21. März und Plauen mit einem Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin am Samstag, 22. März dürfen ihre Nachholer an Wochenenden spielen. Das mitteldeutsche Duell Jena gegen Plane findet am Dienstag, 25. März statt.

Bereits zuvor waren das Eilenburg-Auswärtsspiel bei Viktoria (4. März), das Heimspiel von Chemie Leipzig gegen Hertha Zehlendorf (5. März) sowie das Jena-Gastspiel bei Hertha Zehlendorf (12. März) neu angesetzt worden.

Die bisherigen Neuansetzungen in der Übersicht

Dienstag, 4. März, 19 Uhr: Viktoria Berlin vs. FC Eilenburg

Mittwoch, 5. März: Chemie Leipzig vs. Hertha Zehlendorf

Dienstag, 11. März 19 Uhr: SV Babelsberg 03 vs. Chemnitzer FC

Mittwoch, 12. März, 18.30 Uhr: ZFC Meuselwitz vs. Greifswalder FC

Mittwoch, 12. März, 19 Uhr: VSG Altglienicke vs. FC Eilenburg

Mittwoch, 12. März, 19 Uhr: Hertha Zehlendorf vs. Carl Zeiss Jena