Fußball | 3. Liga Nächste schwere Verletzung in Aue: Kreuzbandriss bei Özkan Stand: 08.08.2024 12:36 Uhr

Beim FC Erzgebirge Aue hat sich der zweite defensive Mittrelfeldmann schwer verletzt. Can Özkan zog sich im einen Kreuzbandriss zu. Aue-Coach Dotchev kündigte weitere Neuzugänge an.

Hiobsbotschaft beim FC Erzgebirge Aue kurz vor dem zweiten Saisonspiel: Mittelfeldspieler Can Özkan zog sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und fällt lange aus. "Das ist eine sehr traurige Sache", sagte Aue-Coach Pavel Dotchev am Donnerstag (08.08.2024) auf der Pressekonferenz der Auer vor dem Spiel am Samstag (10.08.2024, 14 Uhr, im Ticker und komplett live sehen im TV und Livestream) beim VfL Osnabrück.

Fußballer Can Özkan(6, Erzgebirge Aue)während eines Spiels

Dotchev: "Sehr emotional"

Nach Angaben von Dotchev zog sich der 24-Jährige die Verletzung bereits am Mittwoch im Training zu. "Er hat sich gestern in einem Zweikampf aber ohne gegnerische Einwirkung verletzt." Özkan, der im Sommer von Drittliga-Konkurrent Bielefeld gekommen war, hatte bereits in der Vorbereitung mit Sprunggelenksverletzungen zu tun. "Er war sehr motiviert und auf gutem Weg nach seiner Sprunggelenksverletzung. Er hat sich mühsam wieder aufgebaut und trainiert. Die Verletzung jetzt, das tut mir sehr leid. Er hat es sehr emotional aufgenommen", sagte Dotchev.

Özkan soll nun schnell operiert werden. Die Hinrunde in der 3. Liga dürfte führ ihn aber gelaufen sein.

Zweiter Ausfall nach Vukancic - Dotchev: "Werden reagieren"

Özkan ist nach Niko Vukancic, der sich einen Außenbandriss im Knie zuzog, bereits der zweite defensive Mittelfeldmann, der Aue verletzungsbedingt fehlt. Dotchev kündigte an, dass man auf der Position nun nachverpflichten möchte: „Wir werden überlegen, was der Markt hergibt. Nach der Verletzung von Niko Vukancic haben wir gesagt, wir können es abfangen. Aber jetzt haben wir zwei defensive Akteure verloren. Das ist viel zu viel. Wir müssen reagieren“, sagte der 58-Jährige.

Dirk Hofmeister