Fußball | Regionalliga Nach sechs Jahren: Tom Baumgart kehrt zum Chemnitzer FC zurück

Nachdem er bei Erzgebirge Aue und dem Halleschen FC Erfahrung in der 2. und 3. Liga gesammelt hat, kehrt Tom Baumgart zu seinem Ausbildungsverein zurück. Und unterschrieb bei den Himmelblauen einen langfristigen Vertrag.

Nach sechs Jahren kehrt Tom Baumgart zurück zum Chemnitzer FC. Wie der Regionalligist am Donnerstag (13. Juni 2024) bekanntgab, unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Verlängerung. Der 26-Jährige kommt von Drittliga-Absteiger Hallescher FC zu den Himmelblauen.

Fünf Jahre bei Erzgebirge Aue

Baumgart hatte in Chemnitz im Nachwuchsleistungszentrum seine Ausbildung erhalten und feierte im Februar 2016 sein Debüt in der Profimannschaft. Nach zwei weiteren Spielzeiten beim CFC in der 3. Liga wagte er den Schritt in die 2. Bundesliga zum FC Erzgebirge Aue. Dort brachte er es in fünf Jahren auf 84 Pflichtspiele. In Halle kam Baumgart letzte Saison zu 23 Einsätzen in der 3. Liga. CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand freut sich auf den in höheren Ligen gestählten Profi. "Mit Tom bekommen wir einen Spieler, der viel Erfahrung auf hohem Niveau mitbringt. Er ist sehr flexibel einsetzbar, eng mit dem Club verbunden und kann ein wichtiger Baustein in unserem Kader werden."

Ein Hinweis auf künftig höhere Ziele?

Dass der Chemnitzer FC mit der Verpflichtung sicher auch verbindet, in der Tabelle künftig weiter nach oben zu blicken, ist klar. Baumgart wird sicher nicht in die Regionalliga Nordost wechseln, um dort in den nächsten Jahren zu verharren. Der 26-Jährige jedenfalls ist voller Vorfreude: "Dieser Wechsel ist etwas Besonderes für mich. Ich kenne den Verein, habe noch zu vielen Leuten Kontakt und werde einige Gesichter wiedererkennen. Darauf freue ich mich riesig. Für mich persönlich war ein Umfeld wichtig, in dem ich mich einfach wohlfühle und sportlich gut aufgehoben bin."

