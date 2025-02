Fußball | Regionalliga Nach Ampelkarte: ZFC Meuselwitz gibt Sieg gegen BFC aus der Hand Stand: 02.02.2025 15:35 Uhr

Was für ein Spiel: Der ZFC Meuselwitz führte gegen die Berliner mit 2:0, arbeitete am dritten Treffer und hätte nach einer unglücklichen Ampelkarte am Ende sogar noch verlieren können.

Der ZFC Meuselwitz hat sich im Duell gegen den BFC Dynamo einen Punkt gesichert. Doch am Ende des Spiels wussten die Gastgeber nicht so recht, ob sie sich freuen oder ärgern sollten. Denn bis zur 61. Minute führte der ZFC 2:0 und war nah am dritten Tor. Dann sah Tim Kießling die Ampelkarte, und der BFC bekam Oberwasser und noch einen Punkt.

Haubner gelingen zwei Tore für den ZFC

Die Ausgangslage vor dem Duell mit dem BFC: Die letzten zehn Duelle konnten die Meuselwitzer nicht für sich entscheiden. Und zum ersten Punktspiel des Jahres fehlten Kapitän René Eckardt (noch nicht fit genug) und Johannes Pistol (Gelbsperre). Die Berliner kamen dann auch besser ins Spiel, vor allem der flinke McMoordy Hüther machte auf der linken Seite viel Betrieb. Nach einer Viertelstunde hatte sich der ZFC aber besser reingekämpft, gewann nun auch mehr Duelle um den Ball und stand vor allem in der Defensive besser. Christoph Pauling sorgte dann aus Sicht der Gastgeber für den ersten Aufreger, als er seinem Gegenspieler davonlief, letztlich aber an Keeper Kevin Sommer scheiterte (21.). Auf der Gegenseite klärte Lukas Sedlak gegen Chris Rehers Schuss.

Daniel Haubner ((li.) freut sich mit Tino Schmidt

Meuselwitz kam immer besser zum Zug und führte nach 34 Minuten nicht unverdient. Daniel Haubner blockte gleich zweimal einen Berliner und vollendete dann von halblinks aus 14 Metern ins rechte Eck. Rufat Dadashov ließ die Ausgleichschance in der 39. Minute liegen, als er den Ball aus neun Metern über den Kasten ballerte. Der ZFC machte es 120 Sekunden später besser: Pauling zog rechts zur Grundlinie, flankte genau auf den Kopf von Haubner, der ins linke Eck zum 2:0 traf. Es waren die ersten beiden Tore in der Regionalliga-Saison durch den Neuzugang des vergangenen Sommers.

Der Ball liegt zum ersten Mal im Tor des BFC - Daniel Haubner hat getroffen.

Kießling fliegt - BFC mit Doppelschlag

Auch nach dem Wechsel waren die Meuselwitzer zunächst besser im Spiel, arbeiteten an der Vorentscheidung. Florian Hansch und Nils Schätzle hatten gute Möglichkeiten. Dann brachte eine Gelb-Rote Karte für Kießling das Spiel ins Wanken. Plötzlich war der BFC da, Hüther mit Traumschuss und Bennedikt Wüstenhagen aus spitzem Winkel glichen innerhalb von vier Minuten aus. Die Meuselwitzer wankten, kamen kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus. Doch die Berliner konnten aus den vielen Eckbällen kein Kapital schlagen, immer wieder warf sich ein Zipsendorfer dazwischen. So blieb es beim 2:2, es waren zwei verlorene Punkte für Meuselwitz.

Abnutzungskampf bis zur letzten MInute in Meuselwitz.

Stimmen zum Spiel

Dennis Kutrieb (Trainer BFC Dynamo): "Glückwunsch an Meuselwitz für den hochverdienten Punktgewinn. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, versäumten, das 1:0 zu machen. Nach dem 0:1 haben wir gesehen, dass wir noch nicht so weit sind. Da haben wir das Fußball-Spiel eingestellt. Meuselwitz war im Umschaltspiel immer gefährlich. In der Phase, wo das 3:0 eher fällt, kam die Rote Karte. Das Spiel nahm eine Wendung. Wir haben viele Möglichkeiten gehabt. Ich hätte lieber gewonnen, man muss aber die Kirche im Dorf lassen. Danke für Gastfreundschaft."

rei