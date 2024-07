MDR-Doku und Podcast-Reihe Mit himmelblauem Herz – der Neustart des Chemnitzer FC Stand: 25.07.2024 07:23 Uhr

Der Chemnitzer FC hat ein existenzbedrohendes Krisenjahr gemeistert. Der MDR hat dieses Jahr aus nächster Nähe begleitet. Entstanden ist die 45-minütige TV-Dokumentation "Mit himmelblauem Herz – der Neustart des Chemnitzer FC". Zum Regionalliga-Auftakt am 25. Juli zeigt der MDR den Film im Anschluss an das Eröffnungsspiel ab 22.15 Uhr im TV und in der ARD-Mediathek. Zeitgleich wird der erste Teil der gleichnamigen Podcast-Serie (insgesamt fünf Teile) in der ARD-Audiothek veröffentlicht.

Vor gut einem Jahr steht der Chemnitzer FC vor dem Abgrund. Der gesamte Vorstand ist zurückgetreten, in der Kasse klafft ein Loch von fast einer Million Euro. Keine Führung, kein Geld, keine Spieler und dazu immer noch rechtsextreme Strukturen in der Fanszene. In dieser fast aussichtslosen Lage nehmen ein paar CFC-Fans ihr himmelblaues Herz in beide Hände und wagen die Rettungsaktion – eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Tatsächlich vollzieht der

Verein in rasantem Tempo eine kaum für möglich gehaltene Wandlung

Diese Wandlung hat der MDR Investigativ-Journalist Peer Vorderwülbecke aus nächster Nähe beobachtet – über ein ganzes Jahr hinweg. Entstanden ist die 45-minütige Fernsehdokumentation "Mit himmelblauem Herz – der Neustart des Chemnitzer FC." Die Doku wird am 25. Juli um 22.15 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt - im Anschluss an das Regionalliga-Auftaktspiel Chemnitzer FC gegen den Halleschen FC, das der MDR live überträgt. Außerdem ist die Dokumentation in der ARD-Mediathek abrufbar.

Fünfteilige Podcast-Reihe

Ergänzend zur TV-Doku hat Sport im Osten unter demselben Titel eine fünfteilige Podcast-Serie produziert. Als Host gibt Peer Vorderwülbecke Einblicke in seine Recherchen und lässt hinter die Kulissen des CFC blicken. Am 25. Juli wird die erste Folge veröffentlicht ("Der Selbstbedienungsladen"). Jeden weiteren Donnerstag bis zum 21. August gibt es eine neue Folge, in der Insider überraschend offen darüber sprechen, wie die Krise im vergangenen Jahr gemeistert wurde.

Schwarze Null und langfristige Planung

Der CFC hat nicht nur den erwartbaren Klassenerhalt geschafft, er hat das Geschäftsjahr überraschend mit einer schwarzen Null abgeschlossen und sämtliche Schulden getilgt. Er hat die rechtsextremistischen Strukturen spürbar geschwächt. Da die Dreharbeiten bis in den Juni hinein liefen, zeigt die Doku auch die Planungen für die anstehende Saison. Vom Aufstieg will noch niemand sprechen, geplant wird langfristig. Aber um es mit den Worten von CFC-Sportdirektor Chris Löwe zu sagen: "Wenn der Chemnitzer FC in dieser Konstellation nicht erfolgreich ist – dann wird er nie mehr erfolgreich."

Einblicke in sonst verborgene Bereiche

Die neue Vereinsführung des CFC hat dem MDR-Filmemacher Zugang zu Bereichen gewährt, die der Öffentlichkeit normalerweise verborgen sind. Entsprechend zeigt der Film hautnah, unter welchen Druck die Verantwortlichen in kürzester Zeit eine Mannschaft zusammenstellen und gleichzeitig die Finanzen sanieren mussten. Auch wenn vieles kurzfristig und spontan war - eines wird in dem Film deutlich: Vom ersten Tag an haben die Verantwortlichen eine neue Vereinsphilosophie gelebt – geprägt von Transparenz, Bescheidenheit und Miteinander. Diese neue Philosophie haben Geldgeber genauso mitgetragen wie die Fans. Nur deshalb ist der Neustart am Ende zu einem Erfolg geworden.

Veröffentlichungstermine des Podcasts: Mit Himmelblauem Herz – der Neustart des Chemnitzer FC

25.07.2024 Folge #1: "Der Selbstbedienungsladen" (Gast: Patrick Franz, Journalist)

01.08.2024 Folge #2 "Das Himmelfahrtskommando" (Gast: Uwe Hildebrand, Geschäftsführer des CFC)

08.08.2024 Folge #3 "Der Nazi-Verein" (Gast: Robert Claus, Experte für Rechtsextremismus im Fußball)

15.08.2024 -Folge #4 "Die perfekte Lösung" (Gast: Chris Löwe, Sportdirektor des CFC)