Basketball | BBL MBC hält Ex-MVP John Bryant - Talent aus Bochum kommt Stand: 13.06.2024 18:09 Uhr

Der Kapitän bleibt an Bord: John Bryant hat seinen Vertrag bei Basketball-Bundesligist Syntainics MBC verlängert. Aus der 2. Liga kommt ein Neuer.

Der Syntainics MBC geht mit John Bryan in die bereits vierte Saison. Der 2,11 Meter lange Deutsch-Amerikaner verlängerte beim Basketball-Bundesligisten an seinem 37. Geburtstag um zwei weitere Jahre bis 30. Juni 2026. Das teilte der MBC am Donnerstag mit.

MVB und Deutscher Meister mit den Bayern

In den vergangenen eineinhalb Spielzeiten führte er die Mannschaft als Kapitän an. Vor seiner Zeit in Weißenfels wurde er 2012 und 2013 zum wertvollsten Bundesligaspieler (MVP) gewählt. 2014 gewann er mit Bayern München die Deutsche Meisterschaft.

Fünfter Big Men

Zudem wechselt Power Forward Daniel Zdravevski von ProA-Ligist VfL Bochum zum MBC. Der 23-Jährige unterzeichnete einen Vertrag über ein Jahr. Er wird als fünfter Akteur die Big-Men-Riege der Wölfe komplettieren. In der 2. Liga ProA absolvierte der 2,07-Meter-Mann bereits 124 Partien. In der vergangenen Saison gelangen ihm für Bochum 5,1 Punkte und 2,3 Rebounds im Schnitt.

V. re.: Daniel Zdravevski (Bochum) gegen Daniel Kirchner von den Dresden Titans

Mit der deutschen U16-Nationalmannschaft belegte der Neu-Wolf bei der Europameisterschaft 2017 in Podgorica (Montenegro) den 13. Platz. Zum Team gehörten damals auch der heutige NBA-Star und Weltmeister Franz Wagner und Ex-Wolf Radii Caisin.

cke